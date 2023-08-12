新西兰情报局公布年度报告 中国表示强烈不满和坚决反对

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新西兰发布2023年度报告对中国情报部门在新西兰华人社区和太平洋地区的渗透表示担忧，引发中国的强烈不满。

2023年6月28日在北京人大会堂与中国总理李强（图外）会谈的新西兰总理克里斯-希普金斯（右二）

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路透社8月11日报道，新西兰周五表示，它已知道在新西兰和太平洋地区与中国有关的情报活动。

新西兰安全情报局（NZSIS）在其年度报告中称，对新西兰而言，这是一个复杂的情报问题。

中国驻惠灵顿大使馆对新西兰情报局的年度报告中涉及中国的内容表示"强烈不满和坚决反对"，称中国政府是按照国际法与旅居海外的中国公民进行"正常"的交流。

中国大使馆在一份声明中说，中国希望有关国家能为海外中国公民和当地华人创造一个开放、包容和非歧视的环境。

路透社说，新西兰政府最近发表了一系列评论，对中国的强硬行为及其破坏稳定的影响表示担忧，而该报告有关中国情报活动的描述是这些评论中的最新一次。

新西兰是"五眼"情报和安全联盟（澳大利亚、英国、加拿大和美国）成员，历来对其最大的贸易伙伴中国采取较为通融的态度，但近几个月来，新西兰更频繁地公开表达了对中国行为的担忧。

这份题为"2023年新西兰安全威胁环境"的报告是政府为让新西兰人更好地了解国家所面临的风险而做出的转变的一部分，在大选前两个月首次公布，外交政策正成为这次选举的焦点。

这个报告还强调了来自伊朗和俄罗斯的"外国干预"活动。

但报告指出，最值得注意的干预案例是与中国情报部门有关联的团体和个人持续针对新西兰不同华人社区的活动。

该报告称，更广泛地说，新西兰所处的国际安全环境现在要比最近几十年更具挑战性，更难预测。

报告说，“我们与其他太平洋国家的联系，以及我们在一个稳定、和平、繁荣和有韧性的地区的共同利益，将吸引外国情报机构的注意”。而“这些情报机构试图向外国政府通报（新西兰）政府的政策和战略，并想方设法为自己创造更有利的条件。

伊朗驻惠灵顿大使馆没有立即回应路透的置评请求，而俄罗斯大使馆则批评新西兰公开评论俄反对派阿列克谢-纳瓦尔尼（Alexei Navalny）入狱一事是对俄罗斯内政的"干涉"。

新西兰安全情报局局长安德鲁-汉普顿（Andrew Hampton）在与该报告同时发布的一份声明中说，国家之间的竞争日益尖锐，促使一些国家通过"颠覆性和不诚实"的活动寻求优势。

这份新西兰情报局的年度报告还指出，技术创新、全球经济不稳定和社会信任度下降也构成了威胁。报告补充说，我们受威胁的环境正在迅速演变，与去年同期相比，已经有了很大的不同，而且更加复杂。

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