中国工程师车队在巴基斯坦西南部遇袭

巴基斯坦/袭击/中国

中国驻卡拉奇总领事馆称，周日在巴基斯坦西南部，俾路支解放军（BLA）在瓜达尔港附近袭击了一支载有中国工程师的车队，未造成中国人员伤亡。袭击者有两人丧生。巴基斯坦士兵四人受伤。

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法新社报道，8月13日，一支运送中国工程师前往巴基斯坦西南部由北京资助的瓜达尔港的车队受到俾路支解放军（BLA）武装分子的袭击。

中国驻卡拉奇领事馆发言人在一份声明中说："当地时间上午 9 时 17 分（......），一支来自瓜达尔港项目的中国车队从瓜达尔机场返回港区途中遭到路边炸弹和枪击。没有中国公民伤亡。

俾路支解放军分离主义组织在早些时候的一份声明中说，他们的两名战士在对前往瓜达尔港的中国工程师车队发动的袭击中“牺牲”。

一名巴基斯坦高级警官告诉法新社记者："行动结束时，两名袭击者被消灭"，并补充说，有四名巴基斯坦士兵受伤。该警方官员补充说：袭击的"目标是中国工程师，但他们没有受伤"。

法新社说，经常夸大战果的俾路支省解放军声称，有四名中国工人和九名巴基斯坦士兵在袭击中丧生。

参议员、该省内政部长前代表萨尔法拉兹-艾哈迈德-布格提在社交网络 X（前 Twitter）上说，没有中国公民在袭击中丧生。

过去曾有各种俾路支分离主义组织声称对庞大的中巴经济走廊（CPEC）有关的项目发动过数次袭击。巴基斯坦部署了数千名安全人员来应对北京利益受到的威胁。

中巴经济走廊是一个大型基础设施项目的基石，中国将在该项目上投入 500 多亿美元（420 亿欧元）。

这些项目往往在该省引起强烈不满，特别是在分离主义团体中，他们认为当地居民并没有从中受益，因为大部分工作机会都给了中国工人。

2019年5月，俯瞰瓜达尔港的豪华酒店遭到袭击，造成至少 8 人死亡。

再早六个月，中国驻卡拉奇领事馆遭到袭击，造成至少四人死亡。卡拉奇是巴基斯坦最大的城市，也是巴基斯坦的经济和金融首都。

巴基斯坦俾路支解放军声称这些袭击都是他们发动的，并以伊斯兰堡和中国攫取当地资源为由，来为他们的行动辩解。

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