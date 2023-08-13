台湾副总统赖清德过境美国抵达纽约 中国强调“反台独”

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台湾副总统赖清德在美东时间8月12日晚间抵达纽约，开始过境美国。北京似乎对这位台湾民进党总统候选人可能与美方政治人物会面感到不安，承诺将做出坚决回应。

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中央社指出，相比于对蔡英文总统之前过境美国，中国外交部对赖清德过境美国做出的回应更刻意强调“反台独”。

据法新社发自北京的报道说，中国周日承诺将对台湾副总统赖清德的美国之行采取"坚决措施"予以回应，因为中国认为他此次访美触犯了中国对台湾的主权要求。

尽管台湾当局称，赖清德先生只是在前往巴拉圭参加该国新总统就职典礼途中"过境"美国，但北京认为，赖清德可能会在纽约过境期间与美国政治人物会面。法新社说，这位强烈主张台独的台湾副总统是北京眼中的一匹“黑马”。

中国外交部一名发言人周日表示："中方坚决反对美国与台湾进行任何形式的官方接触，坚决反对鼓吹台湾独立的分裂分子前往美国"。

该发言人在声明中强调，"中国正密切关注"赖清德的访问，并将采取坚定有力的措施捍卫中国的主权和领土完整"。

今年4月，中国军队在台湾周边组织了为期三天的演习，以回应美国众议院议长凯文-麦卡锡（Kevin McCarthy）和过境美国的台湾总统蔡英文会面。

赖清德在推特上写道：很高兴来到纽约市，这个“大苹果”，自由、民主和机会的象征，也很高兴见到前来接机的台湾驻美代表萧美琴和美国在台协会执行理事英格丽-拉尔森（Ingrid Larson又名蓝莺）。

法新社说，在华盛顿和台北没有外交关系的情况下，美国在台协会实际上充当了美国在台湾的大使馆。

台湾总统府周日发布了一段赖清德抵达纽约一家酒店的视频，支持者们挥舞着“台独支持者”通常使用的旗帜，以及美国和台湾国旗迎接他。

赖清德是接替现任总统蔡英文的下届总统候选人之一。他们两人都来自支持独立的民主进步党（PDP）。

2016 年，随着蔡英文当选台湾总统，北京与台北的关系恶化。与前任不同，蔡英文总统拒绝按照中国政府的要求，将台湾和中国大陆视为同一个"中国"实体的一部分。此后，中国加大了对台湾的外交和经济压力。

中国军用飞机经常侵入台湾的防空识别区（Adiz）。在赖清德出发前一周，中国在台湾周边的军事存在比往常更多。

北京周日表示，台湾海峡紧张局势的主要原因是台湾当局企图依靠美国获得独立，而美国则坚持利用台湾遏制中国"。

美国于1979年给予中华人民共和国外交承认，但它仍然是台湾最强大的盟友和主要武器供应国。

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