美联社罕见拍到黎智英在狱中 披露囚禁情况

香港/黎智英

美联社8月13日公布了一幅难得拍到的香港民主人士和媒体出版人黎智英在狱中的照片。据拍摄的记者说，在每天放风的50分钟，烈日下，75岁的黎智英独自走在看似5×10米的围栏里，四周布满铁丝网，然后回到没有空调的牢房。

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据拍摄到黎智英狱中照片的美联社记者路易丝-德尔莫特（Louise Delmotte）说，黎智英（Jimmy Lai）曾是一名报刊出版人，也是香港最著名的民主活动家之一，在等待可能将他终身监禁的审判期间，他每天要在戒备最森严的监狱中单独囚禁约23个小时。

在美联社最近几周拍摄的独家照片中，可以看到75岁的黎智英穿着短裤和凉鞋，手里拿着一本书，被两名赤柱监狱的狱警跟着。与2021年2月最后一次被拍到时相比，他看起来更瘦了。

黎智英每天获准外出锻炼50分钟。与其他大多数囚犯踢足球或集体锻炼不同，赖昌星在香港夏日刺眼的阳光下，独自走在一个看似 5×10 米（16×30 英尺）的围栏里，围栏四周布满铁丝网，然后再回到监狱里没有空调的牢房。

黎智英是现已解散的《苹果日报》的发行人，他于2020年12月从公众视线中消失，此前他根据北京实施的安全法被捕，该法旨在镇压2019年开始的大规模民主运动，数十万人走上街头。已有 250 多名活动人士根据安全法被捕，并消失在香港的法律体系中。

美联社这个报道说，以前，摄影师可以在荔枝角另一个拘留中心看到还押候审的活动人士往返法庭的身影。2021 年，当局开始阻挡这一视线，让被拘留者走过一条有顶棚的通道。

在另一起案件中，上诉法院将于周一就黎和其他六名活动人士对其四年前组织和参与未经批准的集会的定罪和量刑提出的质疑作出裁决。其他六人是李卓人（Lee Cheuk-yan）、吴霭仪（Margaret Ng）、梁国雄（Leung Kwok-hung）、何秀蘭（Cyd Ho）、何俊仁（Albert Ho）和李柱铭（Martin Lee）。

黎智英是英国籍，但他被指控与外国势力勾结危害国家安全，以及密谋呼吁对香港或中国实施制裁或封锁。他还面临着一项阴谋印刷煽动性出版物的指控，根据殖民地时期的一项法律，该法越来越多地被用来镇压不同政见者。

他的审判原定于去年 12 月进行，但在香港政府呼吁北京阻止他聘请英国律师后，审判被推迟到 9 月。

黎智英的儿子塞巴斯蒂安今年5月在向美国国会-行政部门中国委员会（Congressional-Executive Commission on China）发表的一份声明中说："我父亲之所以被关在监狱里，是因为他几十年来一直对权力说真话。

塞巴斯蒂安-黎说，“尽管他失去了一切，可能会死在狱中，但他仍在对权力说真话，拒绝沉默”。"作为他的儿子，我感到非常自豪。

黎智英每月可以接受两次 30 分钟的亲朋探访。他们被玻璃隔开，通过电话交流。

在另一起案件中，他于去年12月被以欺诈罪判处近六年监禁。

今年5月，一家法院驳回了黎智英要求停止对其安全案审判的请求，理由是该案是由香港领导人挑选的法官审理的。这背离了1997年前英国殖民地回归中国后，中国承诺保留50年的普通法传统。

黎智英患有糖尿病，并于2021年在羁押期间被诊断出患有高血压，但他却被作为A类囚犯对待，而A类是犯有最严重罪行（如谋杀）的囚犯。

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