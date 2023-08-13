菲律宾与中国海警热线电话停用

菲律宾/中国/南海

菲律宾海岸警卫队（PCG）与中国海岸警卫队的"热线"现已停用，目前只有菲律宾外交部与中国政府的直接沟通渠道。

2023年8月5日，中国海警船使用水炮攻击正在为驻扎在南海第二托马斯浅滩的菲律宾部队执行补给任务的菲律宾海警船。

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CNN 8月12日马尼拉消息，西菲律宾海警队（PCG ）发言人杰伊-塔里埃拉（Jay Tarriela）说，“我们不再使用与中国海岸警卫队（CCG）的热线...它已不复存在... 它没有给我们带来多少好处。我们从中一无所获"。

塔里埃拉说，菲律宾前总统罗德里戈-杜特尔特于2016年在北京签署了一份谅解备忘录，决定设立这条热线。一年后，该热线启用。

他说："我要说的是，在过去六年中发生的所有海事事件（与中国发生的海事事件），甚至在上届政府执政期间，都曾尝试使用过这条热线。遗憾的是，这条热线从未真正产生过积极的效果，没有给我们一个对话的机会”。

在8月5日的事件中，北京给马尼拉蒙上了阴影：一艘中国海警船对正在向仁爱礁（托马斯第二浅滩）运送补给的菲律宾船只使用了水炮。

去年 1 月，小费迪南德-马科斯总统访问北京时，中国海警队与菲律宾海警队之间的谅解备忘录没有续签。塔里埃拉补充说："这是中国大使馆提出的谅解备忘录之一，但这次没有续签。

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