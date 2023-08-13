菲律宾/中国/南海
菲律宾与中国海警热线电话停用
菲律宾海岸警卫队（PCG）与中国海岸警卫队的"热线"现已停用，目前只有菲律宾外交部与中国政府的直接沟通渠道。
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CNN 8月12日马尼拉消息，西菲律宾海警队（PCG ）发言人杰伊-塔里埃拉（Jay Tarriela）说，“我们不再使用与中国海岸警卫队（CCG）的热线...它已不复存在... 它没有给我们带来多少好处。我们从中一无所获"。
塔里埃拉说，菲律宾前总统罗德里戈-杜特尔特于2016年在北京签署了一份谅解备忘录，决定设立这条热线。一年后，该热线启用。
他说："我要说的是，在过去六年中发生的所有海事事件（与中国发生的海事事件），甚至在上届政府执政期间，都曾尝试使用过这条热线。遗憾的是，这条热线从未真正产生过积极的效果，没有给我们一个对话的机会”。
在8月5日的事件中，北京给马尼拉蒙上了阴影：一艘中国海警船对正在向仁爱礁（托马斯第二浅滩）运送补给的菲律宾船只使用了水炮。
去年 1 月，小费迪南德-马科斯总统访问北京时，中国海警队与菲律宾海警队之间的谅解备忘录没有续签。塔里埃拉补充说："这是中国大使馆提出的谅解备忘录之一，但这次没有续签。
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