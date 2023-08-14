乌克兰在该国东南反攻取得进展

乌克兰/俄罗斯

乌克兰今天周一宣布乌军在该国东部和南部取得了一些进展，这是其在两个月前为解放这些被俄罗斯占领的领土而发起的艰苦反攻中向前迈出的一小步。

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法新社8月14日发自基辅的报道说，在乌克兰东部，已持续一年的巴赫穆特争夺战仍在继续。经过几个月的浴血奋战，俄军于今年 5 月攻占了这座饱受蹂躏的城市，但是现在，俄军在这座城市采取守势。

据乌克兰副防长甘娜-马利亚尔（Ganna Maliar）宣布：在巴赫穆特地区，乌军在上周解放了3平方公里。她补充说，在巴赫穆特南侧，共有40平方公里已被解放。

在南部前线，乌克兰部队几周来一直努力寻找俄罗斯防线的薄弱点，这些防线由“地雷、战壕和反坦克诱杀装置”组成，乌克兰副防长马利亚尔夫人对此含糊其辞，不过，她报告了一些进展。

她说：“乌罗佳内镇的交战仍在继续，我们取得了一些成功”。“在赫尔松州，乌军在第聂伯河东岸开展行动”。但“我们不能透露这些行动的细节”。她补充说："为了在那里巩固我们的阵地，我们必须赶走敌人，解放我们的领土。

据法新社说，在西方大量军援的支持下，乌克兰于6月发起了大规模反攻，要将俄军赶出其占领的领土。

基辅为此次行动准备了数月之久，积累了大量资源，并对新兵进行了培训。与此同时，俄军在其仍然占领的一侧，建立了强大的防御工事，使乌克兰军队的推进举步维艰。

迫切需要武器

乌克兰总统泽连斯基一直在说，战斗很艰苦，但已经初见成效，我们需要更多的武器，特别需要远程导弹，来打击俄军的后方，收复更多的领土。

周一（8月14日）访问基辅的德国财政部长克里斯蒂安-林德纳（Christian Lindner）也听到了这一信息。

基辅市市长维塔利-克里琴科（Vitali Klitschko）在与德国财长林德纳先生会面后说：“我强调，乌克兰迫切需要武器。我们希望我们的合作伙伴能够理解目前的形势，这不能再推迟了”。

小男孩的葬礼

法新社说，俄罗斯还在继续轰炸乌克兰，声称要摧毁军事仓库和兵营。但在当地，餐馆、酒店和住宅也被摧毁，造成人员伤亡。

周一在乌克兰西部伊万诺-弗兰科夫斯克州（Ivano-Frankivsk），这个距离前线数百公里，很少遭到轰炸的地方，人们为一名八岁男孩下葬。

据基辅称，一枚以机场为目标的俄罗斯"匕首"高超音速导弹最终落在一所房屋上，小男孩不幸被炸死。

据乌克兰军方称，周日到周一夜间，乌克兰黑海主要港口敖德萨遭到俄军23架无人机和8枚导弹的袭击。

据同一消息来源称，这些无人机和导弹被乌克兰防空部队击落，但其碎片损坏了一家超市，造成三名员工受伤。据市政厅称，托儿所和幼儿园也遭到破坏。

海上运输

俄罗斯国防部称，当晚摧毁了一个乌克兰用于打击俄罗斯黑海舰队的海上无人机的制造地点，但未透露更多细节。

同样在黑海，乌克兰周一谴责俄罗斯在前一天向一艘即将驶往伊兹迈尔（Izmaïl）河港的货船鸣枪示警。

自莫斯科在7月终止谷物出口协议以来，多瑙河一直是乌克兰农产品的主要出境通道之一。

乌克兰外交部在一份声明中说："这些行动表明，俄罗斯蓄意采取威胁航行自由和商船安全的政策。

最后，俄罗斯国防部声称已在与乌克兰接壤的"别尔哥罗德州（Belgorod）境内"歼灭了一次无人机袭击。

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