日本内阁报告将中国地产市场视为全球经济风险

中国经济

日本内阁发布世界经济报告，分析中国房地产市场走衰，地方财政破产，年轻人高失业率，中美经济摩擦...。

杨惠妍控股的房地产公司碧桂园的标识。该公司正面临严重的财务困难。

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据共同社消息，日本内阁府8月14日发布名为《世界经济潮流》的分析报告，将中国房地产市场以及地方财政恶化或导致经济下行，作为未来的风险因素, 并认为有必要关注中国年轻人失业率的上升。

这个报告还指出，解决或缓和美中围绕半导体等领域的贸易摩擦“并非易事”。

据报告分析，中国房地产市场的低迷导致地方政府依赖的土地使用权转让收入减少。此外，地方政府存在不计入官方统计的隐形债务。一旦地产企业、地方财政等破产，货币紧缩、消费者信心的下滑，恐怕将拖累经济。

该报告还就中国年轻人失业指出，由于应届大学毕业生增加，和白领岗位不足等原因，城市的16至24岁劳动力失业率创历史的新高。除了消费与地产交易停滞外，还可能导致产能低迷。

关于美中摩擦，报告认为，美国国内增设半导体生产基地、锂离子电池转移至北美生产等趋势未来将持续。此外，在美中经济脱钩和美中摩擦的背景下，报告强调各国必须努力避免内向型经济。

此外，这个报告还列举了“美欧货币紧缩”和“乌克兰局势”也是全球经济的不稳定因素。

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