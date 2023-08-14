日美拟开发新型导弹 拦截朝中俄高超音速武器

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美国和日本正在协调共同研发新型导弹，以拦截朝中俄开发的高超音速武器。

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据共同社引述多名日本政府相关人士8月14日透露，日美两国政府已基本决定，为拦截朝鲜和中-俄开发的高超音速武器，将共同开发新型导弹。

该消息说，日美将努力提升对被认为难以拦截的高超音速武器的应对能力，以加强威慑能力。目前双方正在协调，希望在8月18日在美国举行的日美首脑会谈上达成共识。

该报道说，日-美将共同开发一款可在“高超音速武器滑翔阶段”实施拦截的导弹。因为以变轨飞行来避开拦截的高超音速武器在滑翔阶段的变轨动作比较受限，较易被捕捉到。日本政府力争通过建立两个阶段的拦截系统来提高应对能力。

据介绍，高超音速武器能以五倍音速以上的超音速飞行，难以被雷达探测和拦截，被视作是可能改变战争方式的新一代武器，各国都在推进研发。

美国已开始研发一种在超高音速导弹滑翔阶段实施拦截的新导弹。这款导弹从宙斯盾舰上发射。共同社说，日本新型导弹的开发可能与美国正在推进的计划联动。

日本防卫相滨田靖一和美国防长奥斯汀在今年6月的会谈中，曾就推进技术合作以应对高超音速武器达成共识。

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