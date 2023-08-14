法新: 台湾副总统在纽约承诺将抵抗中国“并吞”台湾

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台湾副总统赖清德周日在纽约强调台湾必须"捍卫民主和自由的价值，并坚称中华民国与中华人民共和国“互不隶属”，台湾主权“不容并吞”。

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据法新社8月14日发自纽约的报道，台湾副总统赖清德周日在访问美国期间承诺"抵抗"中国对台湾群岛的"吞并"。北京对他此次访美强烈反对。

据台湾当局表示，执政党2024年总统选举的候选人赖清德只是前往巴拉圭途中"过境"美国。

周日，在纽约的一次午餐会上，赖清德先生重申台湾必须"捍卫民主和自由的价值"，台湾TTV新闻频道播出了他的讲话。法新社说，赖清德宣布："我将坚持（......）我们抵抗吞并或侵犯我国主权的承诺"。

另据台湾“今日新闻”（nownews），赖清德在纽约的讲话中表示：他“将坚持中华民国和中华人民共和国互不隶属；坚持主权不容侵犯、不容并吞；坚持中华民国台湾的前途，必须遵循全体台湾人民的意志”。

法新社说，赖清德先生还向听众们保证：无论台湾面临多么巨大的威权威胁，我们都绝不畏惧，绝不退缩"。在他的听众当中包括美国在台协会（AIT）的代表。而该协会实际上是美国驻台湾的大使馆。

法新社这个电稿还说，中国在当天早些时候表示，中国正密切关注这位"麻烦制造者"的访问，并承诺将采取"坚定有力的措施维护国家主权和领土完整"。北京台湾事务办公室也在周日指责他"为赢得选票而顽固维护台湾独立的主张"，并说他"为一己私利去美国出卖台湾"。

据法新社的介绍，赖清德（William Lai）是一位哈佛大学毕业的医生，后转为政治家，自称是"务实的独立斗士"，是北京的眼中钉。

他已被民进党提名竞选2024年的总统职位，接替任期届满的蔡英文总统。

2016年，随着蔡英文就任总统，北京与台湾的关系恶化。近年来，北京加大了对台湾的政治和军事压力。

中国的军机经常侵入台湾的防空识别区（Adiz）。

今年4 月，在蔡英文总统过境美国与美国众议院议长凯文-麦卡锡（Kevin McCarthy）会面时，中国组织了为期三天的模拟封锁台湾的军事演习。

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