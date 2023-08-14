西非邻国谴责尼日尔军政权发出“新挑衅”

非洲/尼日尔

尼日尔的西非邻国谴责尼日尔军政权发出“新的挑衅”。尼日尔军政权威胁要以“叛国罪”起诉被罢黜的巴祖姆总统。

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法新社从尼日尔首都尼亚美报道，反对尼日尔军事政变的尼日尔的西非邻国们，周一谴责尼日尔军政府发出的要以“叛国罪”起诉巴祖姆总统的威胁，称这是军政府发出的“新的挑衅”。美国则对此表示“惊愕”。

周日晚上，尼日尔军政权声称已收集到“证据，以便向该国及国际当局起诉”巴祖姆先生，罪名是“叛国”和“破坏国家安全”。

法新社报道，尼日尔军政权所称的证据，基于巴祖姆与尼日尔“国民”的“交往”、与“外国元首”的“交往”、以及与“国际组织负责人”的“交往”。

西非国家经济共同体对这一起诉威胁回应说，这一做法“构成了一种新形式的挑衅，它违背了传说的尼日尔共和国军事当局通过和平手段恢复宪法秩序的意愿”。

美国国务院对此作出反应称，“我们对有关信息感到极为惊愕，根据这些信息，巴祖姆总统所受到的不公正拘留又上了一个档次”。美国国务院认为，这“肯定无助于和平解决这场危机”。

在发生政变之前，美国和法国都是尼日尔的主要合作伙伴。两国在尼日尔部署有大约2600名士兵，以打击圣战组织。多年来，这些圣战组织一直在吞噬尼日尔这个国家以及萨赫勒的大部分地区。

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