中国防长李尚福访莫斯科或谈月球基地合作计划

中国/俄罗斯

中国防长李尚福8月14日开始访问俄罗斯和白俄罗斯，除了参加莫斯科国际安全会议，或与俄方磋商如何支持其侵略乌克兰战争之外，他的航天背景让外界想到中俄太空合作，特别是在月球建立基地的合作。

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中国防长李尚福访今天8月15日在莫斯科出席第11届莫斯科国际安全会议。据俄卫星网说，他在这个会议上称，中国与俄罗斯在军事领域的合作不针对第三国。李尚福还表示，中国准备好加强军控方面的国际合作。

另据政客新闻POLITICO8月15日向本台发布的信息说，李尚福这次为期六天对俄罗斯和白俄罗斯的访问，不仅是因为“俄罗斯对乌克兰的野蛮战争”仍在继续，还因为北京希望与莫斯科一起推进在2030年代建造月球基地的计划。

李在这一领域拥有丰富的经验，可以肯定的是，他正在密切关注俄罗斯月球-25号（Luna-25）将在月球南极的里程碑式任务。

POLITICO说，李尚福至少会对俄罗斯"月神-25"号感兴趣，因为他是一名航天工程师，对中国的太空资产及其军事应用有着深刻的了解。他在西昌卫星发射中心工作了三十年，并指挥该设施达十年之久，几年前，他还参与了一次“反卫星”导弹试验。

上周，俄罗斯航天局将月球-25 号探测器送往月球，执行在月球南极寻找水源的任务。最重要的是，这次任务的目标是成功登陆月球南极周围长期被阴影笼罩的险峻山脉。这在以前是从未有过的，也是向建立永久性存在迈出的巨大技术一步。目前的计划是，月球-25 号飞船于本周三进入月球轨道，下周将尝试在月球表面软着地。

POLITICO表示，俄罗斯宇航局（Roscosmos）不仅要全力以赴让“月球-25号”着月，而且还面临着另一个对手的竞争：印度的“Chandrayaan-3”号月球探测器计划于8月23日降落月球，仅比俄罗斯登月时间迟两天。

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