光复节：尹锡悦称日本为“伙伴” 警告勿盲从共产极权主义

韩国/日本/朝鲜

韩国总统尹锡悦8月15日在光复节讲话时，将日本称为“共享普世价值”的“伙伴”。他警告说，现在“盲从共产极权主义、歪曲煽动操弄言论、扰乱韩国社会秩序的叛国势力依旧猖獗”。

韩国总统尹锡悦与美国总统拜登、日本首相岸田文雄在广岛举行的七国集团峰会2023年5月21日。

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据法新社周二发自首尔的报道，韩国总统尹锡悦在8.15光复节纪念仪式上强调韩国与日本两国现在是共享普世价值、追求共同利益的"伙伴"。

法新社认为，尹锡悦这样说，表明首尔希望在朝鲜核威胁面前加强与东京的关系。而随着朝鲜领导人金正恩呼吁增加包括核武器在内的武器生产，以及韩朝之间关系的低迷和外交的停滞，尹锡悦先生正在寻求与前殖民国日本冰释前嫌，同时继续首尔与华盛顿的友好关系。

韩日美三个盟国的领导人在8月6月表示，他们正在建立一个系统，以便在2023年底之前，共享有关朝鲜导弹的实时信息。他们将于周五在美国戴维营举行三边峰会。

尹锡悦总统周二重申：东京、首尔和华盛顿必须"实时共享有关朝鲜核武器和导弹的数据"，并说：“日本向联合国军司令部提供的7处后方基地，是遏制朝鲜南侵（韩国）的最重要支点”。

勿盲从共产极权主义

据韩联社报道，韩国总统尹锡悦8月15日致光复节讲话时警告说，现在“盲从共产极权主义、歪曲煽动操弄言论、扰乱韩国社会秩序的叛国势力依旧猖獗”。

尹锡悦提醒说，“在民主自由与共产极权对抗的南北分治现实中，叛国势力的渗透捣乱不会轻易销声匿迹”。他解释说，“充分利用开放社会依法保障的权利来扰乱、破坏自由秩序，这是极权势力一贯的生存法则”。

尹锡悦指出，“共产极权分子总是伪装成民主斗士、人权卫士、进步人士，极尽虚假煽动之能事，专干卑鄙无耻的勾当。我们绝不能被共产极权主义势力及其仆从所欺骗或屈服”。

尹锡悦表示，独立运动是肇建一个“国民当家做主、尊重自由人权法治的民主国度”，“而非简单争回主权的复国或复辟旧王朝”，“更不是沦为践踏自由人权的共产极权国家”。

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