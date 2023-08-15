卢布贬值通货膨胀：俄罗斯央行提高关键利率

俄罗斯/央行

俄罗斯央行（RCB）周二将其关键利率从 8.5% 提高到 12%，以应对卢布的下跌并抑制通货膨胀。

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据法新社8.15发自明斯克的报道说，卢布对欧元和美元的汇率已跌至2022年3月以来的最低水平。面对持续上升的"通胀压力"（8月7日4.4%）、俄罗斯央行认为有必要将关键利率上调3.5个基点，意图在2024年将"通胀率恢复到 4%，并在未来稳定在接近4%的水平"。

俄罗斯央行在过去几天一直拒绝以任何方式进行干预，现在他们决定提高关键利率，是继7月21 日将关键利率从7.5%提高到8.5%之后，在不到一个月的时间里，第二次提高关键利率。

法新社说，俄罗斯央行今天的这一决定，是在克里姆林宫对其货币政策直接提出批评后做出的。

周一，普京的经济顾问马克西姆-奥列奇金（Maxime Orechkine）在国家通讯社塔斯社发表的一篇文章中批评了俄央行的"灵活货币政策"。他随后警告说："坚挺的卢布符合俄罗斯经济的利益"。

几个星期以来，在卢布自由下跌贬值的同时，通货膨胀也不可避免地卷土重来，再加上侵略乌克兰战争造成的成本增加，导致许多俄罗斯人担心他们的生活水平下降。而去年物价的大幅上涨已经使他们的生活水平大打折扣。

法新社指出，俄罗斯本币卢布下跌的主要原因之一是外贸状况。由于国际制裁和欧洲人决心摆脱对莫斯科的能源依赖，俄罗斯销售油气能源的收入大幅下降，这对俄罗斯的影响尤为严重。

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