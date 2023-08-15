普京：朝鲜解放日是苏联红军与朝鲜爱国者共同抗日的英雄主义象征

俄罗斯/朝鲜

8月15日俄罗斯总统普京向朝鲜领导人金正恩致函祝贺朝鲜“解放”78周年，他表示希望加强合作，并赞颂说，朝鲜解放日是苏联"红军战士和朝鲜爱国者，共同抗击日本殖民主义的勇气和英雄主义的象征"。

普京与金正恩在符拉迪沃斯托克（中国称海参崴）干杯2019年4月25日。

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法新社莫斯科消息，克里姆林宫称，俄罗斯总统普京周二（8.15）向朝鲜领导人金正恩发出的朝鲜解放日的贺电中，呼吁加强俄罗斯与朝鲜两国的合作。

普京还赞颂说，朝鲜解放日是苏联"红军战士和朝鲜爱国者，共同抗击日本殖民主义的勇气和英雄主义的象征"。

普京接着说，"友谊与合作的传统就是在那个时候诞生的，并成为俄罗斯联邦与朝鲜发展睦邻关系的坚实基础"。

克里姆林宫的一份声明援引普京给金正恩的贺电中的话说："我相信，我们将继续加强所有领域的双边合作，以造福于两国人民，并促进朝鲜半岛和整个东北亚地区的稳定与安全。

俄罗斯国防部长谢尔盖-绍伊古今年7月底在平壤与朝鲜国防部长姜順南会晤时称，朝鲜是莫斯科的 "重要伙伴"。

法新社说，普京今天对金正恩的这一表态距离韩国、美国和日本领导人周五在华盛顿举行的峰会仅有几天时间，而这个峰会的目的，正是面对朝鲜日益严重的威胁，加强三国之间的安全合作。

目前，朝韩两国关系处于历史最低点，外交停滞不前，金正恩呼吁加速军备竞赛，包括战术核武器。

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