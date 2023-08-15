【视频】阿富汗：塔利班执政两年后

阿富汗 塔利班

2021年8月15日，阿富汗塔利班在被美国及其盟友赶下台20年之后重新掌权。他们自称为 "塔利班 2.0"，以更加温和的形象示人，娴熟地操纵着社交网络，并声称希望保障妇女的自由。他们宣称其目标是为阿富汗带来和平与繁荣，并成为国际社会的一员。两年过去，这些承诺似乎遥遥无期。

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非政府组织 "人权观察"的阿富汗问题专家法雷什巴-阿巴西（Fareshba Abbassi）向法国电视France24表示说："阿富汗正面临着世界上最严重的人道主义危机之一，超过 2800 万人需要紧急援助，占该国总人口的三分之二"。阿富汗同样存在着严重的人权问题，尤其是妇女，她们的权利不断受到限制和侵犯。妇女被逐步从公共场所抹去，她们失去了在大多数专业部门或非政府组织工作的权利，妇女被禁止进入公共浴室、公园、健身房和美容院。而上个月阿富汗宣布关闭美容院措施对妇女以新的打击, 这是该国唯一仍由妇女经营的行业之一。关闭措施导致 6 万名阿富汗妇女失去工作。

点击视频收看法国电视France24的相关报道：

03:26 2023 年 7 月 24 日，阿富汗喀布尔，阿富汗关闭美容院。 REUTERS - ALI KHARA

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