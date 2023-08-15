金正恩致普京：朝俄友谊将发展成“百年大计”的战略关系...

朝鲜/俄罗斯

金正恩在8.15朝鲜解放日致电普京，赞颂俄罗斯红军当年血洒朝鲜山野。他并坚信朝俄友谊团结将发展成“百年大计”的战略关系...。西方非常关注平壤在俄乌战争期间如何与莫斯科合作...

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朝鲜劳动新闻今天8.15刊出朝鲜领导人金正恩致俄罗斯总统弗拉基米尔·普京致的贺电。金正恩在贺电中说：“俄罗斯人民的宝贵儿女——红军将士们心怀对国际主义事业的崇高使命感，歼灭威胁人类命运的法西斯主义后，踊跃投身于反对日本军国主义的“圣战”取得又一个辉煌胜利，为实现世界人民的民族解放事业作出了巨大贡献”。

金正恩补充说：“有名无名的红军勇士们和朝鲜人民革命军队员们一起在激烈的朝鲜解放战斗中流下的鲜血珍藏在朝鲜的山野上”。

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金正恩还坚信：朝俄友谊团结将“发展成为百年大计的战略关系”，并承诺，“我们两国将在争取共同目标和事业的征程上彼此鼎力支持和声援，永远战无不胜”。

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之前，据法新社报道，普京向金正恩祝贺朝鲜解放78周年时表示，朝鲜解放日是苏联"红军战士和朝鲜爱国者，共同抗击日本殖民主义的勇气和英雄主义的象征"。普京还表示，希望加强俄罗斯和朝鲜两国的合作。而在俄罗斯侵略乌克兰的战争，西方非常关注平壤如何与莫斯科合作。

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