北约官员就乌克兰可能为加入北约而放弃土地的说法道歉

乌克兰/俄罗斯/北约

据挪威《世界之路报》周三报导，北约秘书长私人办公室主任延森(Stian Jenssen)收回了他之前关于乌克兰可能向俄罗斯放弃领土以换取北约成员国资格的言论。延森当天向该报表示，“我的发言是关于乌克兰未来可能出现的情况的更广泛讨论的一部分，我不应该那样说。这是错的。”

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《世界之路报》此前的报道援引了延森周二在出席论坛活动时的发言。延森于会上表示，就乌克兰未来加入北约的问题上有了重大进展，使战争不再重演符合各方利益。他补充说，俄罗斯在军事上陷入了巨大困境，俄方想要占领新的领土似乎是不现实的。延森说，当下的问题是乌克兰能够收复多少领土。

当被记者问到北约是否认为乌克兰必须割让土地才能与俄罗斯实现和平以及未来加入北约时，延森指出，关于乌克兰战后可能地位的讨论已经在进行中，关于该国割让领土给俄罗斯的问题由他方提及。延森回答道，“我并不是说事情一定要这样。但这可能是一个可能的解决方案”。

延森的言论在见报后立即引来乌方的强烈批评。乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）周二通过推特回应说：“用领土换取北约的保护伞？这太荒谬了。这意味着故意选择民主的失败，鼓励全球罪犯，维护俄罗斯政权，破坏国际法，将战争传给后代。毕竟，俄罗斯为何要自愿放弃挑衅、混合和传统行为而不致失败？”

波多利亚克补充说，“显然，如果普京不惨败，俄罗斯的政治体制不改变，战犯不受到惩罚，战争必将随着俄罗斯的胃口卷土重来。老实说，企图通过普京的胜利来维护世界秩序，建立 ‘糟糕的和平’，不仅不会给世界带来和平，反而会带来耻辱和战争。这适用于任何形式的新‘欧洲分裂’：包括在北约保护伞下。那么，为什么要提出俄罗斯所希望的冻结方案，而不是加快武器供应呢？杀人犯不应受到骇人听闻的放纵的鼓励……”

一位匿名的北约官员周二晚些时候在接受《乌克兰真理报》采访时表示，北约在乌克兰问题上的立场没有改变，是“明确和坚定不移的”，乌方应自行决定如何以及是否要进行和平谈判。

面对发言引发的争议，延森周三向《世界之路报》更正说，“如果，我强调的是，如果你达到了可以谈判的地步，那么当地的军事局势、领土、谁控制什么，将是绝对核心的，并且必然会对这一事件的可能结果产生决定性影响。战争将会受到关注。正是出于这个原因，我们为乌克兰人提供他们所需要的支持至关重要。”

延森说，“另一件重要的事情是乌克兰需要未来的安全保障。我们现在看到了俄罗斯在很长一段时间内、多年来的侵略模式，特别是针对乌克兰的侵略模式。请记住，乌克兰战争不是在2022年开始的，而是在2014年开始的。毕竟，确保战争结束之日不再发生这种情况符合我们的利益，无论战争如何结束。乌克兰绝对必须获得可靠的安全保证，以确保其未来”。他续指，但现在还没有到这一地步，“没有迹象表明俄罗斯人已经结束了侵略战争。”

延森强调，乌克兰人必须根据自己的条件评估他们愿意参加谈判的条件以及愿意谈判的内容。他说，“正如我在周二的辩论中强调的那样，这完全是乌克兰的独立权利”。就记者提问“北约是否愿意就这场战争结束的开始进行讨论”，延森回答说：“ 不，我会小心不要对此进行太多猜测。我认为现在最重要的是我们支持乌克兰人。他们正处于反攻之中。”

延森谈到，许多人评论说，乌克兰反攻的进展比他们希望的要慢一些。延森说，“人们必须记住，战争爆发时，人们担心乌克兰可能在几周或几天内崩溃。它根本没有发生。他们表现出了对抗强权的英勇努力”。他重申，现在的焦点是乌克兰能够收回多少领土。

延森指出，目前没有任何迹象表明俄罗斯会改变侵略路线。他说，“我们认为没有这样的愿望。这正是为什么军事进步对于乌克兰来说如此重要，可以改变莫斯科的算盘，向莫斯科表明时间不站在他们一边，随着时间的推移，他们不会赢得这场胜利。正如我的老板（北约秘书长、Jens Stoltenberg）延斯·斯托尔滕贝格所说，现在武器是通往和平的道路。”

就对乌克兰的未来安全保证问题，延森表示，“我现在不会猜测，但必须有一个框架来确保这种情况不会再次发生。现在决定性的事情是乌克兰人在战场上取得进展，然后我们再处理其他问题。”

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