美国宣布对涉及朝俄武器贸易的3个实体实施制裁

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美国政府周三宣布对三个被指与朝鲜和俄罗斯之间的军火交易有关的实体实施制裁，华盛顿正对那些寻求支持俄罗斯入侵乌克兰战争的实体和个人进行打击。

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美国财政部在一份声明中表示，由于俄罗斯在战场上消耗弹药并损失重型装备，越来越多地被迫求助于朝鲜和其他国家来维持其在乌克兰的战争。这是华盛顿采取的最新行动，自去年2月全面入侵开始以来，美国对俄总统普京当局实施了一系列制裁。这场战争已造成数万人死亡，不少乌克兰城市化为废墟。

美国财政部通过声明宣布，“今天，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对3个与试图支持俄罗斯与朝鲜民主主义人民共和国 (DPRK) 之间的军火交易的逃避制裁网络有关的实体实施了制裁。这些实体是Verus有限责任公司、国防工程有限责任合伙企业和 Versor S.R.O.。”

美国财政部称，“这一行动是美国持续战略的一部分，旨在识别、揭露和瓦解试图支持俄罗斯对乌克兰发动野蛮战争的第三国行为体。随着俄罗斯在战场上不断消耗弹药和损失重型装备，它越来越被迫求助于包括朝鲜在内的少数盟友，以维持其在乌克兰的无端战争。迄今为止，美国财政部已制裁了数百个参与规避对俄国际制裁制度的个人和实体。”

美国财政部负责反恐和金融情报事务的副部长尼尔森（Brian E. Nelson）表示，“美国继续根除试图从朝鲜向俄罗斯战争机器输送支持的非法金融网络。我们将与盟友和合作伙伴一道，继续致力于揭露和破坏支撑普京在乌克兰发动残酷战争的军火贸易。”

美国财政部称，斯洛伐克国民、军火商人姆克蒂切夫（Ashot Mkrtychev）已受到美方制裁，他是Versor公司总裁、该公司创始人和所有者以及国防工程公司董事。华盛顿指控姆克蒂切夫与朝鲜和俄罗斯官员进行谈判，组织可能的计划，向俄罗斯转移20多种武器和弹药，以换取运往朝鲜的货物。

美国国务院发言人米勒(Matthew Miller)通过声明强调，“今天的行动凸显了我们对识别、揭露支持俄罗斯对乌克兰发动非法战争的第三国行为者并让其付出沉重代价的承诺。我们还将继续对那些企图逃避我们制裁的人采取行动。”

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