戴维营美日韩峰会未开 世界已聚焦

美日韩/戴维营

美国日本与韩国定于18日在美国戴维营举行峰会。戴维营是马里兰州卡托克廷山脉著名的总统度假胜地。美国总统拜登希望通过本周五在戴维营举行的峰会来巩固与日韩关系，筑牢日本与韩国的和解，并打下美国在印太合作的地缘政治战略基石。

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拜登希望在戴维营加强韩日关系。据路透社今天报道称，当韩国总统尹锡悦本周纪念韩国 1945 年脱离日本统治时，这位韩国总统并没有详细讨论韩国人民在邻国日本统治下所遭受的长达 35 年的残酷占领。相反，这位 62 岁的领导人还太年轻，不记得日本统治的屈辱，而是称赞日本是现在拥有相同价值观和利益的“伙伴”。面对来自朝鲜的核威胁，这是首尔和东京一直担心的问题，尹锡悦着重保留了对“共产主义侵略”的谴责。

而拜登政府认为，东亚正在发生一场震撼但脆弱的调整：两个长期相互尖刻和不信任的美国亲密盟友之间的关系正在加深。这一变化将加速华盛顿对抗中国在该地区影响力的努力，并帮助美国保卫台湾。

美国总统乔·拜登希望通过本周五在戴维营举行的峰会来巩固这些关系，戴维营是马里兰州卡托克廷山脉著名的总统度假胜地。

路透社认为，能达成一项正式的安全安排，让各国承诺相互防御，但他们将同意就地区责任达成相互谅解。这三个国家的外交官表示，紧张局势缓和的背后是对日益咄咄逼人的中国和反复无常的朝鲜的共同担忧。

据韩国副国家安全顾问金泰孝告诉记者，尹锡悦打破僵局的努力为加强合作提供了“重要动力”，并还说三位领导人将在戴维营度过“有史以来最长的在一起时间”。

平心而论，韩国和日本之前建立更紧密关系的努力已经遭遇挫折。2019年，日本战时对待韩国人的方式引发争议，导致首尔取消了军事情报共享协议。同年晚些时候，日本对韩国芯片制造商所需的出口施加限制。

这一次，将主动权依赖于三位领导人，是有风险的。在尹锡悦、岸田或拜登所统治的国家中，约有十分之四的选民支持尹锡悦、岸田或拜登，而且几乎没有证据表明和解是普通公民的首要任务。

80 岁的民主党人拜登在 2024 年总统选举中寻求连任四年，他的对手可能是共和党前总统特朗普，后者对华盛顿是否从美国传统军事和经济联盟中受益表示怀疑。

白宫意识到选举时钟，希望韩国和日本之间的进展难以逆转，包括在军事演习、弹道导弹防御、经济和科技研究方面建立例行合作。

美国印太协调员库尔特·坎贝尔表示，两国领导人将宣布计划使峰会成为年度活动，并投资三路危机热线技术。白宫东亚事务高级主任米拉·拉普-胡珀表示，他们还将强调共享导弹发射预警数据方面取得的进展。

据路透社，戴维营目标的挑战依然存在。因为就在尹锡悦赞扬与日本的伙伴关系的同一天，岸田据称向供奉着一些被定罪的二战战犯的靖国神社送去了祭品，此举激怒了韩国人。

中国对此举也进行了猛烈抨击，并在戴维营峰会之前抓住了让东京难堪的机会。日本决定很快将海啸毁坏的福岛核电站经过处理的放射性水排入海洋，这给了北京另一个这样的机会。

该报道称，预计三人在戴维营采取的具体行动不会导致与北京的口角急剧升级。然而，尽管每个国家都希望避免激怒北京，但中国认为华盛顿正试图在外交上孤立中国并在军事上包围中国。而且拜登的助手一直在寻求在今年晚些时候拜登与中国国家主席习近平可能举行会谈之前缓解紧张局势。

与此同时，朝鲜批评这三个国家之间不断深化的军事关系，认为这是创建“亚洲版北约”的危险前奏的一部分。就朝鲜领导人金正恩而言，他一直在向华盛顿最大的对手中国和俄罗斯示好。

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