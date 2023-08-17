美国计划对产于中国、德国和加拿大的食品罐头马口铁加征新关税

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拜登政府计划宣布对产于中国、德国和加拿大的生产食品罐头用的马口铁加征5.29%到122.52%不等的关税。美国的食品公司表示，此举有可能导致美国部分罐头食品的价格上扬。

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根据华尔街日报的报道，美国商务部在一项调查中发现，中国、德国和加拿大三国的钢铁厂以不公平的低价在美国销售生产食品罐头用的马口铁，因此加征关税势在必行。

中国钢铁厂的产品计划被加征的关税在三国之中高居榜首，税率为进口价值的122.52%。华尔街日报引述美国政府一位官员的话说，这个高税率部分反映了中国公司拒绝配合美国的调查行动。

华尔街日报指出，美国政府认定像中国这样的经济体中的国营公司在美国出售商品的价格受到政府补贴的扭曲，除非这些公司能够证明事实不是这样。

德国和加拿大公司计划被加征的关税税率则要低很多。德国公司计划被加征的关税税率为7.02%，而加拿大公司计划被加征的关税税率为5.29%。这些税率都是初步的决定，正式的决定将在明年一月份作出。

此次接受调查的还有在美国出售罐头用马口铁的来自荷兰、韩国、台湾、土耳其和英国的公司，但是这些公司并没有被发现在美国市场上倾销自己的产品。

由于收到美国钢铁工人联合会以及拥有为数不多的一家美国马口铁工厂的美国最大铁矿石生产商克利夫兰-克里夫斯公司（Cleveland-Cliffs）的请愿，美国商务部和半官方的国际贸易委员会于今年一月起开始进行调查。美国公司抱怨说，廉价的钢铁进口伤害了美国的钢铁厂和钢铁工人的就业机会。

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