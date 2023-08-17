伊朗

由于伊朗扣押商船，对往来波斯湾的油轮构成威胁，美国正在提升在当地的军力。运送3000名增援美军的2艘军舰已经通过红海。

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美军表示，过去两年有近20艘悬挂不同国家国旗的船只在这个地区遭到伊朗扣押或扣押未遂。

法新社报道，伊朗4月间和5月初曾于一周内在区域水域扣押两艘油轮。华府表示，美军7月5日在阿曼外海的国际水域两度阻止伊朗扣押商业油轮的企图。

与此同时，美国为首的海上部队警告船只不要接近伊朗水域。

船只在荷莫兹海峡及周边海域遭到扣押和企图扣押事件频传。全球1/5石油产量必须通过这个倒U字型水道，前往阿曼湾和阿拉伯海。

美国海军第五舰队发言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，区域航海人员在这个海峡遭到伊朗「扣押的威胁和风险升高」。

他在位于巴林的第五舰队司令部告诉法社：「现在，我们专注提高我们对荷莫兹海峡及其附近的驻军，以确保这个重要水道的安全稳定。」

伊朗攻击油轮的问题发生在华府与富裕波湾盟友间的关系陷入紧张之际，驻波斯湾美军缩编令长期仰赖美国保护石油资产的这些盟友恼火。

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