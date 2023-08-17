金砖峰会在即 采联手对抗西方？

金砖峰会/南非/对抗西方

金砖国家领导人下周将在南非举行会议，讨论如何将占全球经济四分之一的松散国家俱乐部转变为一支能够挑战西方在世界事务中主导地位的地缘政治力量。金砖国家影响遍布全球，各经济体的运作方式截然不同，但团结起来的主要因素是对他们认为符合美国及其富裕国家盟友利益的世界秩序的怀疑

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金砖国家将在南非会面寻求削弱西方主导地位。据路透社今天称，俄罗斯总统普京因涉嫌在乌克兰犯下战争罪而面临国际逮捕令，他不会加入巴西、印度、中国和南非领导人的行列，因为俄罗斯在是否扩大金砖范围以纳入数十个“全球南方”国家的问题上存在分歧。

南非将于8月22日至24日接待中国国家主席习近平、巴西总统卢拉和印度总理莫迪参加金砖国家峰会。

金砖国家遍布全球，各经济体的运作方式截然不同，团结起来的主要因素是对他们认为符合美国及其富裕国家盟友利益的世界秩序的怀疑，这些国家提倡他们执行的国际准则。

关于金砖峰会计划讨论的内容，目前还没有透露太多细节，但据南非称，由于约40 个国家已表示有正式或非正式加入的兴趣，预计扩大扩张将成为议程的重点。它们包括沙特阿拉伯、阿根廷和埃及。

中国在与美国的角力中寻求扩大其地缘政治影响力，希望迅速扩大金砖国家的规模，而巴西则抵制扩张，担心这个已经笨拙的俱乐部可能会看到巴西的地位被金砖集团削弱。

中国外交部在对路透社提问的书面回应中表示，“支持在扩大成员方面取得进展，欢迎更多志同道合的伙伴早日加入‘金砖国家大家庭’”。

俄罗斯需要朋友来对抗俄罗斯因侵略乌克兰问题而受到的外交孤立，因此渴望引入新成员，其最重要的非洲盟友。

印度正处于观望状态。

为了向金砖峰会的非洲东道国致敬，第十五次峰会的主题是“金砖国家与非洲”，强调该集团如何与这个日益成为世界大国竞争舞台的非洲大陆建立联系。

据路透社说，金砖国家热衷于将自己打造成西方的替代发展伙伴。中国外交部表示，金砖国家寻求“改革全球治理体系，以增加发展中国家和新兴市场的代表性……”。

金砖的新开发银行（NDB）希望实现金融去美元化，并为饱受批评的布雷顿森林机构提供替代方案。但近十年来，金砖集团金融机构只批准了 330 亿美元的贷款——大约是世界银行去年承诺支付的金额的三分之一，并且最近因对成员国俄罗斯的制裁而陷入困境。

南非官员表示，巴西今年早些时候提出的金砖国家货币作为替代美元依赖的讨论已经不被考虑。

金砖五国的碳密集型国家人口占全球的 40%，其温室气体排放量也占同等比例。巴西、中国和南非的官员表示，气候变化可能会出现，但表示这不会成为优先事项。

据路透社称，金砖国家指责富裕国家是全球变暖的罪魁祸首，并希望它们承担更多全球能源供应脱碳的责任。中国被指责阻碍二十国集团气候讨论，但中国对此予以否认。

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