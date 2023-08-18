周五俄罗斯指责乌克兰对莫斯科发动无人机袭击

周五（8月18日）俄罗斯指责乌克兰对莫斯科发动无人机袭击，迫使当局暂停莫斯科四个主要机场的交通，市中心的建筑也发生了“强烈爆炸”。与此同时，美国同意从丹麦和荷兰向乌克兰派遣F-16战斗机。

广告 继续浏览后续

周五（8月18日）俄罗斯指责乌克兰对莫斯科发动无人机袭击，迫使当局暂停莫斯科四个主要机场的交通，市中心的建筑也发生了“强烈爆炸”。与此同时，美国同意从丹麦和荷兰向乌克兰派遣F-16战斗机。

莫斯科市长表示，俄罗斯防空系统击落了首都上空的一架无人机。他发帖称，无人机碎片落入Expocentre展览中心，该展览中心位于莫斯科市中心，距离克里姆林宫以东约3英里（5公里）。索比亚宁表示没有人员伤亡。社交媒体上流传的视频显示了无人机的碎片击中建筑物的那一刻，当时发生小规模爆炸，随后建筑物冒出滚滚浓烟。

乌克兰内政部顾问安东‧格拉什琴科（Anton Gerashchenko）则在社交媒体平台X（前称为Twitter）上转发了这段视频，视频显示武装警察正在保卫现场，调查人员在受损建筑物附近忙碌。一名在该地区的目击者称，自己听到了“强烈的爆炸声”。

俄罗斯国防部表示，“莫斯科时间凌晨4点左右，基辅政权使用无人机对莫斯科城市和莫斯科地区发动了另一次恐怖袭击。”袭击一度导致莫斯科周边的四个机场的航班暂停，迫使7架航班改道至其它地点。随后机场又重新开放。自5月份一架无人机在克里姆林宫上空被摧毁以来，乌克兰对俄罗斯境内的无人机空袭有所增加。乌克兰和俄罗斯都声称受到对方袭击，而且都否认在冲突期间针对平民。

据报导，无人机袭击发生的几个小时前，俄罗斯国防部称挫败了乌克兰的黑海炮艇袭击。俄方称周四晚间，乌克兰用一艘无人炮艇瞄准了俄方船只。俄方的巡逻船向这艘乌克兰船开火并将其摧毁。与此同时，乌克兰南部敖德萨地区的官员指责，俄罗斯恢复了针对粮食基础设施的攻击。敖德萨州州长表示，乌克兰的防空系统成功拦截了13架无人机。在莫斯科破坏了通过黑海的一项重要战时出口协议后，基辅越来越多地利用多瑙河将粮食运输到欧洲。乌克兰官员说，俄罗斯无人机在夜间袭击了多瑙河沿岸的储存设施和港口。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅