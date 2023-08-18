美日韩戴维营峰会敲定安全新承诺 中国警惕是否涉及台湾与南海

美日韩/戴维营

据拜登政府称，美国、日本和韩国将签署一项新的安全承诺，承诺在太平洋地区发生安全危机或威胁时，三个国家官员将相互磋商。有关新的“协商义务”承诺的细节浮出水面，拜登今天在欢迎韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄在马里兰州戴维营总统度假胜地举行峰会上敲定。

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美国、日本和韩国在戴维营峰会前就新的安全承诺达成一致。美联社今天报道称，此举应是3国领导人在戴维营峰会上宣布的几项联合努力之一。随着对朝鲜持续核威胁和中国在太平洋地区挑衅的担忧日益加剧，这三个国家希望加强安全和经济关系。

岸田周四在离开东京之前对记者表示，此次峰会将是“加强与首尔和华盛顿三边战略合作的历史性时刻”。他说：“我认为，在日本周边的安全环境日益严峻之际，举行日美韩三国领导人齐聚的峰会非常有意义。”

拜登政府一位高级官员表示，“磋商义务”承诺旨在承认这三个国家拥有“根本上相互关联的安全环境”，对其中一个国家的威胁就是“对所有国家的威胁”。这位官员表示，根据承诺，这三个国家同意在面临威胁或危机时进行磋商、共享信息并协调各自的信息。该官员补充说，这一承诺不侵犯各国根据国际法享有的自卫权，也不改变美日、美韩之间现有的双边条约承诺。

美国在两国之间驻有超过8万军队。

这次峰会是拜登担任总统期间首次在著名的戴维营举行。

距白宫 65 英里（104.6 公里）的戴维营是卡特总统于 1978 年 9 月召集埃及总统萨达特和以色列总理贝京进行会谈的地方，为 1979 年 3 月以色列和埃及之间历史性的和平条约建立了框架。第二次世界大战期间，富兰克林·罗斯福总统和英国首相温斯顿·丘吉尔在当时还被称为香格里拉的度假胜地会面，决定将贝尼托·墨索里尼赶出战争的意大利战役。

而拜登此次聚会的重点是推动美国两个最亲密的亚洲盟友进一步加强彼此之间的安全和经济合作。这两个历史对手因对二战历史和1910年至1945年日本对朝鲜半岛殖民统治的不同看法而产生分歧。

但在岸田和尹锡悦的领导下，随着两位保守派领导人努力应对朝鲜和中国带来的共同安全挑战，两国已开始和解。朝鲜弹道导弹试验和中国在台湾附近的军事演习以及其他侵略行动都让日本与韩国感到不安。

预计两国领导人还将在峰会公报中详细说明为三向危机热线技术投资的计划，并提供两国在共享朝鲜导弹发射预警数据方面取得的最新进展。

预计峰会将发布的其他公告包括扩大弹道防御军事合作的计划以及使峰会成为年度活动的计划。

白宫称三位领导人在戴维营度假胜地的聚会是日本与韩国两国关系的历史性时刻，也是韩国和日本摆脱数十年对抗的机会。

据美联社说，领导人还可能讨论有争议的南海长期存在的领土冲突，涉及中国、菲律宾、越南、马来西亚、台湾和文莱。

有消息说，中国谨慎对待美日韩戴维营峰会，尤其关注美日韩就台湾以及南海的涉及内容。

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