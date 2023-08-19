下架美元雷声大雨点小 谁家的货币能替代呢？

美元/货币

金砖集团峰会在即，再引发下架美元的话题。问题是，新兴经济体正在努力结束美元的主导地位，有什么选择能替代美元呢？

广告 继续浏览后续

在发展中国家，许多国家厌倦了美国在全球金融体系中的主导地位，他们尤其对美元的力量不满。下周，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的金砖国家集团将在南非约翰内斯堡与其他新兴市场国家会面，他们将表达对美元的不满。

据美联社今天报道说，但抱怨国王美元比实际废止事实上的世界货币更容易。

美元是迄今为止全球商业中使用最广泛的货币，并且摆脱了过去对美元卓越地位的挑战。

尽管金砖国家多次谈论推出自己的货币，但在周二开始的峰会前夕，尚未出现任何具体建议。然而，新兴经济体已经讨论了扩大本国货币贸易，以减少对美元的依赖。

在六月份的金砖国家外长会议上，南非的纳莱迪·潘多尔表示，金砖国家新开发银行将寻求“当前国际贸易货币”的替代品——这是美元的委婉说法。潘多尔坐在俄罗斯的谢尔盖·拉夫罗夫和中国的马朝旭旁边——这两个国家的代表特别渴望削弱美国的国际金融影响力。

金砖四国的成立可以追溯到 2009 年。最初，它只是“金砖四国”，是高盛经济学家吉姆·奥尼尔创造的一个术语，指的是巴西、俄罗斯、印度和中国等新兴经济体。南非于2010年加入，并在名称中添加了“S”。包括沙特阿拉伯、伊朗和委内瑞拉在内的20多个国家表示有兴趣加入金砖国家。

2015年，金砖国家成立了新开发银行，以替代美国和欧洲主导的国际货币基金组织和世界银行。乌干达政治活动家马丁·塞姆帕 (Martin Ssempa) 为乌干达通过的这项法律辩护，他表示：“发展中国家渴望放松西方的主导地位，并为新的世界秩序打开大门，在这个秩序中，东方拥有同等甚至更大的影响力。”今年对某些同性恋行为判处死刑。

但这项立法促使世界银行本月宣布停止向这个东非国家提供新贷款。

发展中国家的批评者对美国愿意利用美元的全球影响力对对手实施金融制裁感到特别不安，就像去年入侵乌克兰后对俄罗斯所做的那样。他们还抱怨美元波动会破坏其经济的稳定。例如，美元升值可能会吸引其他国家的投资，从而在海外造成混乱。它还增加了偿还以美元计价的贷款和购买通常以美元计价的进口产品的成本。

肯尼亚总统威廉·鲁托今年对非洲对美元的依赖以及美元波动造成的经济影响表示不满，而肯尼亚先令则大幅贬值。他敦促非洲领导人加入新兴的泛非支付系统，该系统使用当地货币，以鼓励更多的贸易。巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦支持在南美南方共同市场内部和金砖国家之间的贸易中使用共同货币。

但如果美元的缺点显而易见，那么它的替代品却并非如此。

根据美联储研究人员的计算，从目前的情况来看，1999 年至 2019 年美洲 96% 的贸易以美元计价，亚洲 74% 的贸易以美元计价，欧洲以外的其他地方（使用欧元）为 79%。

尽管如此，近年来，随着银行、企业和投资者转向欧元和人民币，美元对全球商业的影响力有所减弱。

但欧元推出 24 年后，世界第二大货币的国际影响力仍无法与美元相媲美。哈佛大学经济学家杰弗里·弗兰克尔 (Jeffrey Frankel) 在一份报告中表示，美元在外汇交易中的使用量是欧元的三倍。

美联社说，由于北京方面拒绝让人民币在世界市场上自由交易，人民币的汇率也受到限制。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅