戴维营峰会后美日韩落实加强三边合作以抗衡中朝

美日韩/戴维营

美国、日本和韩国周五举行的戴维营峰会，迈出了重要的一步，建立了更稳固的三方联盟来加强安全，以共同应对来自中国和朝鲜的威胁。美日韩达成的倡议涵盖安全、技术和经济合作领域，从加强情报共享到建立监测系统以侦测包括半导体和其他先进技术等供应链受到干扰的情况。

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据华尔街日报今天报道称，美国总统拜登在戴维营接待了韩国总统尹锡悦(Yoon Suk Yeol)和日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)，这是2015年以来外国领导人首次受邀并聚集在这个总统度假地。三方承诺就各自面临的安全威胁进行磋商、在弹道导弹防御方面开展合作、每年举行联合军事演习，以及每年举行峰会以保持这一势头。

拜登在戴维营林地举行的新闻发布会上说，“这是一个新的伙伴关系时代。这不是一天、一周或一个月的事情。这涉及数十年的关系，而我们正在建立这些关系。”

这三个盟友达成的倡议涵盖安全、技术和经济合作领域，从加强情报共享到建立监测系统以侦测包括半导体和其他先进技术等供应链受到干扰的情况。它们还同意共同应对朝鲜的网络攻击活动，并联合制定计划打击虚假信息。

该报道称，除了峰会之外，这三个盟国还将每年或更频繁地举行国家安全顾问、外交部长、国防部长、财政部长和其他部长会议。

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