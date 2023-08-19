日美韩首脑会谈：直接警告与批判中国

日美韩首脑会谈

18日，日美韩三边首脑峰会在华盛顿近郊的总统别墅戴维营举行，并发表了联合声明，强调三个国家开启安全合作“新时代”。

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这是日美韩领导人首次在国际会议之外举行三国峰会，美国总统拜登称赞首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦“在改善日韩关系方面发挥了充满勇气的指导作用”。

会谈后，三位领导人举行联合记者会。 会议主持人拜登表示：“这是在一个历史性的场所举行的会谈，经过了一个历史性的瞬间，我们将以新的形式合作，构建今后几十年的关系。 尹锡悦说：“戴维营将作为一个历史性的地方将被人们铭记，韩国、美国和日本在此宣布，将基于共同的价值观，在加强国际秩序和促进安全与繁荣方面发挥核心的作用。” 岸田首相表达：“三国战略伙伴关系的潜力的绽放是必然的，也是时代的要求。我们将开创日美韩伙伴关系的新时代。”

三位首脑宣布了日美韩中长期合作的指导方针“戴维营原则”（Camp David Principles）和概述具体合作框架的联合声明“戴维营精神”（Spirit of Camp David）。

《戴维营原则》同意把安全保障合作提升至新高度，将推进基于共同价值观的“自由开放的印度太平洋”，强烈反对凭力量和胁迫单方面改变现状的尝试。

拜登强调，会谈并非与中国对抗，但联合声明在谈及地区形势时直接点名批评和警告中国，表示强烈反对中国在南海争端地区的“危险和攻击性行为”以及“单方面改变印太海域现状的企图”，还重申了台海和平与稳定对国际社会安全与繁荣的重要性，同时表示，三个国家在台湾问题上的基本立场没有改变。

在联合声明中，确认了三个国家将进行磋商，在发生安全威胁（包括紧急情况）时快速共享信息并发送协调一致的信息， 明确规定每年至少举行一次四级领导人---首脑、外长、国防部长、安全保障负责官员会议，并明确了财政部长和经济产业部长举行新的会议的方针，还将设立司局级“印太对话”框架以及合作应对虚假信息等，并将建立海上安全领域新的合作框架，为东盟和太平洋岛国提供支持。

关于朝鲜，联合声明“强烈敦促朝鲜放弃核计划和弹道导弹计划”，同时呼吁所有联合国成员国全面实施基于安理会决议对朝鲜的制裁。

考虑到朝鲜等不断频繁的军事动向，三方同意：1、每年实行联合演习；2、三方分享有关朝鲜导弹的实时预警数据。

但是在对待中国和朝鲜问题上，三方也存在温差。

美国和韩国打算加强包括核武器在内的延伸威慑，以应对朝鲜的威胁，但日本对此持谨慎态度。

此外，美国希望坚定地发展三边框架来对抗中国，但日本和韩国则表现出谨慎的态度。

岸田首相还在18日于华盛顿附近的总统别墅戴维营与拜登总统举行会晤，讨论联合开发新型导弹以拦截朝鲜、中国和俄罗斯正在开发的高超音速导弹。这次会谈是在日美韩峰会之前举行的。

朝鲜、中国和俄罗斯正在开发、生产和部署高超音速导弹等武器，这些导弹以超过音速五倍的速度沿不规则轨迹飞行。目前普遍认为这些武器难用雷达跟踪和拦截。

两国领导人确认并表示欢迎开始联合开发美国正在开发的用于拦截高超音速导弹的GPI（滑翔阶段拦截器）。

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