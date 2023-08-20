摩洛哥外交部：摩洛哥从未申请加入金砖国家，不会出席南非峰会

摩洛哥/金砖国家/国际

摩洛哥国家通讯社8月20日称，该国尚未正式申请加入金砖国家集团，也不会出席在南非举行的峰会。南非驻亚洲和金砖国家无任所大使苏克拉尔（Anil Sooklal）曾在本月早些时候表示，摩洛哥是寻求加入该集团的国家之一。

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摩洛哥外交部周五发表声明称，“对摩洛哥王国而言，从未有过任何积极响应定于南非举行的‘金砖国家/非洲’会议邀请的问题，也从未有过在任何级别上参加该会议的问题”。声明提及，最近有媒体报道称，摩洛哥可能申请加入金砖国家集团，并可能参加定于8月24日在南非约翰内斯堡举行的下一次“金砖国家/非洲”会议。对此，摩洛哥外交部的消息来源强调，这不是金砖国家或非洲联盟的倡议，而是南非以本国名义发出的邀请。

摩洛哥外交部的消息来源表示：“这是根据南非政府的单方面倡议组织的一次会议”，并补充说，摩洛哥因此根据其与南非紧张的双边关系对这一邀请进行了评估。据同一消息来源，“南非始终对摩洛哥王国表现出主要敌意，并在摩洛哥撒哈拉问题上一贯采取消极和教条的立场”，“比勒陀利亚（南非行政首都）因此在国内和非洲联盟内部对摩洛哥的更高利益采取了臭名昭著的恶意行动”。

摩洛哥外交部的消息来源称，“南非外交在组织此类活动时以轻率、即兴和不可预测的管理方式而闻名”。该消息来源补充说，“摩洛哥受邀参加此次会议就是蓄意和挑衅性地违反协议的明证。更糟糕的是，许多国家和实体似乎都是由东道国任意邀请的，没有任何实际依据，也没有事先与金砖国家集团的其他成员国进行磋商”。同一消息来源还指出，摩洛哥因此从一开始就排除了对南非邀请的任何有利反应。

关于摩洛哥与金砖国家集团的关系，摩洛哥外交部授权的消息来源指出，“南非外交再次僭取了谈论摩洛哥及其与金砖国家关系的权利，事先没有进行协商，认为这是‘近似’，根本不反映现实”。出于同样的原因，摩洛哥确实与金砖国家集团的其他4个成员国保持着实质性的、充满希望的双边关系，甚至通过《战略伙伴关系协定》与其中3个国家建立了联系。“然而，摩洛哥从未正式申请加入金砖国家集团”。

同一消息来源说，迄今为止，还没有任何框架或确切的程序来规范这一集团的扩展。该消息来源补充说，摩洛哥未来与金砖国家的关系，无论是在性质上还是在范围上，“都将属于穆罕默德六世国王陛下所确定的摩洛哥王国外交政策的总体框架和战略方向”。该消息来源强调说，“摩洛哥王国认为，多边平台不应被用来鼓励分裂或干涉主权国家的内政，也不应创造先例，以免有朝一日对发起者不利”。

金砖国家目前由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成，但约翰内斯堡峰会将讨论该集团扩张的可能性，南非表示已有40多个国家表示有兴趣加入。南非在外交上支持阿尔及利亚支持的波利萨里奥阵线，该阵线寻求在西撒哈拉建立一个独立国家，而摩洛哥认为西撒哈拉是自己的领土。

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