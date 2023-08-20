泽连斯基：与荷兰首相达成协议，乌克兰将获得42架F-16战机

荷兰/乌克兰/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）8月20日到访荷兰，并在与荷兰首相吕特（Mark Rutte）举行会谈后通过社交媒体宣布，双方达成协议，乌克兰将获得42架美制F-16战斗机。泽连斯基表示，“而这仅仅是个开始。”

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泽连斯基周六通过推特宣布，“今天，我们又迈出了加强乌克兰空中盾牌的一步。F-16战斗机。这些战机将用于阻止俄罗斯恐怖分子进入乌克兰城镇”。他在吕特和荷兰国防大臣奥隆格伦（Kajsa Ollongren）等官员的陪同下到访了埃因霍温附近的部署有F-16战斗机的机库。

泽连斯基补充说，“马克·吕特首相和我就我国飞行员和工程师完成培训后向乌克兰移交F-16战斗机的数量达成了协议。42架。这仅仅是个开始。谢谢你，荷兰！”

吕特拒绝透露交付战斗机的数量和时间，只是说“尽快”。他谈到，“F-16战斗机现在还不能立即为战争提供帮助。无论如何，这是荷兰的一项长期承诺”。吕特表示，“我们希望它们尽快投入使用……不是下个月，那是不可能的，但希望能在不久之后”。

荷兰和丹麦周五透露称，美国已授权向乌克兰提供美制F-16战机。华盛顿的批准被视为对基辅的一大鼓舞，尽管这些战斗机不会在短期内对近18个月的战争产生影响。吕特表示，“荷兰和丹麦承诺，一旦转让条件得到满足，将向乌克兰转让F-16 战斗机”。

荷兰的F-16战斗机正变得多余，因为它们目前正被第五代F-35战斗机所取代。据荷兰国防部发言人称，荷兰皇家空军仍有42架F-16战机，其中24架处于战备状态。荷兰正与丹麦一起，领导一个由北约其他11个盟国组成的联盟，向乌克兰飞行员传授如何驾驶和维修F-16战斗机。

丹麦副首相兼国防大臣埃勒曼—延森（Jakob Ellemann－Jensen）周六通过声明表示，“令我感到自豪的是，丹麦将与荷兰一起向乌克兰捐赠F16战斗机，以支持乌克兰反对俄罗斯及其毫无意义的侵略的自由斗争。丹麦对乌克兰的支持是坚定不移的，随着F-16战斗机的捐赠，丹麦现在处于领先地位。”

丹麦方面的声明称，“鉴于俄罗斯残酷无端的侵略，在美国支持下的丹麦和荷兰都坚信，继续支持乌克兰至关重要。注意到F-16训练联合联盟的建立，我们一致认为下一步自然是F-16战斗机的移交。捐赠战机对于确保乌克兰拥有功能齐全的F-16能力至关重要。我们同意在满足转让条件时，与美国和其他伙伴密切合作，向乌克兰和乌克兰空军转让F-16战机”。

声明补充说，“条件包括但不限于成功挑选、测试和训练乌克兰F-16人员以及必要的授权、基础设施和后勤。在这些努力的同时，我们的目标是扩大我们的联盟，并邀请其他感兴趣的国家参与。我们仍然坚定致力于乌克兰争取自由和领土完整的斗争。”

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