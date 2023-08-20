美国正推动电动汽车去中国化？

美国/电动车

受中美对立影响，将中国从全球供应链中排除的趋势在加强。虽然日美正在加紧构建仅在其友好国家间完成原料和零部件采购的新供应链，据日本经济新闻指出，但调查发现除了成本外，由于有限的资源被抢占，环境和人权方面的风险也将提高。

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今年4月在美国通过的新法案，有可能彻底改变世界汽车制造行业。纯电动汽车（EV）如果符合在北美组装、电池零部件的采购比例达到50%以上等条件，则每辆车最多可获得7500美元（约合人民币5.47万元）的税收抵免。该举措意图是将中国排除在行业之外。到2029年同条件中的比例将上升到100%。减少来自中国的零部件供应，保护本国的EV产业，这是象征了脱钩的新法案。

据日产汽车的高管们认为，“能否灵活调整供应链以适应新法案？这将决定汽车制造商的生死”，

根据一项调查，美国新法案实施后，2022年接近5成的来自中国的电池相关采购到2030年将降为零，来自墨西哥等国的采购比例将增加。为了获得补贴，用于电池生产的锂等矿物也只能从自由贸易协定(FTA)签署国和日本进口。

据该报道，美国是世界第二大汽车市场。另一方面，在作为EV车核心的电池方面，中国企业占有全球市场6成份额。大型车企为了确保中国以外地区的电池和零部件供应，加速供应链的调整。

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