乌克兰获F-16战机绿灯 俄罗斯警告“冲突升级”

乌克兰战争/俄罗斯

周日8月20号，泽兰斯基在位于荷兰南部埃因霍温的荷兰空军基地受到了荷兰首相马克·吕特的欢迎。这是泽兰斯基在瑞典之行后的一次突然到访，也是在华盛顿为荷兰和丹麦向基辅提供美国 F-16 战斗机开绿灯两天后。

泽兰斯基在位于荷兰南部埃因霍温的空军基地受到了荷兰首相马克·吕特的欢迎，2023年8月20

广告 继续浏览后续

乌克兰总统称赞这是一个历史性的决定。他说：“F-16战机必将为战斗员和平民带来新的活力、信心和动力。我相信这对乌克兰和整个欧洲都有好处。”

荷兰首相在记者招待会上指出，必须确保飞机能够在乌克兰安全起降，因为 F-16 是非常敏感的飞机。我们必须确保基础设施方面的条件得到满足。

报道称，自俄罗斯入侵开始以来，基辅一直呼吁西方国家提供飞机，帮助其对付俄罗斯军队。荷兰目前拥有 42 架 F-16 飞机。荷兰首相表示，交付飞机的细节和数量将在日后与合作伙伴协商后确定。

俄罗斯军队在乌克兰北部切尔尼戈夫发动致命袭击一天后，F-16战机正式交付。乌克兰军队飞行员仍需接受这种战斗机的培训。由 11 个国家组成的联盟将负责从本月底开始为他们做准备，以便飞行员能在 2024 年初投入使用。

法新社报道称，丹麦承诺的飞机将逐步交付给基辅：今年年底交付 6 架，明年交付 8 架，后年交付 5 架。

俄罗斯驻丹麦大使弗拉基米尔-巴宾周一谴责丹麦向乌克兰提供 F-16 战斗机的决定，称这将导致 "冲突升级"。巴宾认为，丹麦的决定 "将乌克兰推向深渊，使其人民成为新的受害者"。

今年 7 月，俄罗斯外长谢尔盖-拉夫罗夫也对交付 F-16 战斗机发出警告，称莫斯科将视其为 "核 "威胁。

02:22 乌克兰总统泽连斯基与荷兰首相马克·吕特，2023年8月20号 AFP - ROB ENGELAAR

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅