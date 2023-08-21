习近平由蔡奇和王毅陪同飞往南非参加金砖峰会

习近平/金砖集团

金砖国家峰会定于8月22-24日在南非召开。中国国家主席习近平今天21日启程飞往约翰内斯堡。这是他今年第二次出访。

2018年7月26日，南非约翰内斯堡，中国国家主席习近平在金砖国家领导人会晤首场闭门会议上就座。

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据中国官媒新华社宣布，8月21日上午，习近平在中央办公厅主任蔡奇和外长王毅等人陪同下，乘专机离开北京，赴约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十五次会晤，并对南非进行国事访问。

该报道还说，习近平在南非期间，还将同南非总统拉马福萨一道主持“中非领导人对话”。

这次非洲之行是习近平今年第二次出访，第一次是在今年3月份他访问了俄罗斯。

法新社说，习近平已于 2018 年访问过南非，以加强中非外交和经济联系。本周在约翰内斯堡举行的金砖国际峰会将讨论扩大已占世界人口42%的金砖集团的问题。

大约有40个国家申请加入或表示有兴趣加入金砖集团，包括伊朗、阿根廷、孟加拉和沙特都在申请之列。

金砖国家进团目前由南非、中国、巴西、俄罗斯、印度组成。据法国《世界报》介绍，俄罗斯总统普京因在乌克兰犯有"战争罪"被国际刑事法院（ICC）通令逮捕，将通过视频与会。但他派遣其外长拉夫罗夫前往南非参加这次金砖峰会。

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