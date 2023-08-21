南非总统拒绝卷入“世界大国之间的竞争”

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南非总统西里尔-拉马福萨（Cyril Ramaphosa）周日表示，南非"不会允许自己被拖入世界大国之间的竞争"，他正准备迎接出席周二峰会的金砖国家领导人，而此次峰会的背景是乌克兰战争引发的国际舞台上的分歧。

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这位南非国家元首周日在电视直播的全国讲话中宣布："我们不会让自己卷入世界大国之间的竞争"。"我国奉行不结盟政策"。他补充说："我们抵制了与任何世界大国或有影响力的国家集团结盟的压力。

法新社说，自俄罗斯入侵乌克兰以来，比勒陀利亚一直拒绝谴责莫斯科，声称自己倾向于对话，并因此招致了国际批评。

南非总统拉马福萨发表这一声明两天后，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五个新兴国家将在约翰内斯堡召开第15届金砖国际集团峰会。

这个创造世界四分之一财富的集团，呼吁实现多极化的全球经济和政治平衡，尤其是相对于美国和欧盟而言。

巴西国家总统卢拉和中国国家主席习近平将出席会议。印度总理莫迪和俄罗斯外长谢尔盖-拉夫罗夫将分别代表印度和俄罗斯出席会议。

而因在乌克兰犯下战争罪而被国际刑事法院（ICC）通缉逮捕的俄罗斯总统弗拉基米尔-普京将通过视频参加会议。

南非总统拉马福萨说，由于世界因日益分化成相互竞争的阵营而变得更加复杂和分裂，金砖国家集团正在考虑接纳新成员以扩大其影响力。

这位南非总统强调说，南非支持扩大金砖集团的范围，"将那些共同希望世界秩序更加平衡的国家纳入其中"。

约有40个国家已申请加入或表示有兴趣加入该集团。伊朗、阿根廷、孟加拉国和沙特阿拉伯也在申请之列。

除了五个金砖成员国的领导人外，预计约有五十个"金砖友好国家"的元首将出席此次峰会，会议将持续到本周四。

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