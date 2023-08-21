日本首相与伊朗总统9月将在纽约举行会谈

日本/伊朗

在伊朗外长8月上旬访东京后，日本与伊朗决定9月在联大会议期间在纽约举行首脑会谈。据共同社说，伊朗希望通过展现与日本之间的传统友谊，避免在国际上受到孤立。

2023年8月7日，日本东京，日本首相岸田文雄在官邸与伊朗外长侯赛因-阿米拉布杜拉希安（Hossein Amirabdollahian）会面。

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伊朗外交消息人士日前向共同社透露，日本与伊朗两国政府已达成一致，日本首相岸田文雄和伊朗总统莱希将在9月召开联合国大会期间在纽约举行会谈

当前，伊朗和美欧围绕核问题的谈判陷入僵局，伊朗希望通过展现与日本之间的传统友谊，避免在国际上受到孤立。

预计日伊两国首脑将就伊朗的核开发、向进攻乌克兰的俄罗斯提供无人机问题展开讨论。

据伊朗外交消息人士称，莱希将在会谈中邀请岸田访问伊朗。岸田和莱希去年9月在纽约出席联大之际也曾举行会谈。

莱希还将要求日方对根据美国的制裁在日本冻结的伊朗资产进行解冻。该笔资产估计有30亿美元左右。

因美国-伊朗对立而陷入动荡的中东局势也可能成为双方讨论的议题。伊朗在原油运输的大动脉霍尔木兹海峡周边，相继扣押了多艘商船。美国则以遏制为目的向中东海域派出登陆舰等，紧张关系升级。

共同社说，鉴于运往日本的原油大多要经过霍尔木兹海峡，预计日方将会强调确保航行安全的重要性。

伊朗外交人士透露，伊朗外长阿米拉卜杜拉希安（Hossein Amirabdollahian）8月上旬访日时两国政府就举行首脑会谈达成了一致。岸田当时向阿米拉卜杜拉希安就伊朗扩大核相关活动表达了严重关切。

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