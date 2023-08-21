普里戈任出镜声称自己在非洲，承诺“让俄罗斯在各大洲更强大”

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俄罗斯瓦格纳雇佣兵集团首领普里戈任（Yevgeny Prigozhin ）8月21日在该组织下属的社交媒体“电报”频道上发布了他自6月底领导短暂兵变以来的首次视频讲话，视频中出现的片段可能是在非洲拍摄的。

俄罗斯瓦格纳首领普里戈任发布了他自6月未遂兵变以来的首段正式视频。

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画面中，普里戈任身着迷彩服，手持步枪，站在一片沙漠中。远处有更多武装人员和一辆皮卡车。路透社无法确定视频的地理位置或核实日期，但普里戈任的讲话和支持瓦格纳频道的一些帖子表明，视频是在非洲拍摄的。

普里戈任在视频中说道，“气温高达50多度，一切如我们所愿。瓦格纳PMC让俄罗斯在各大洲更加强大，让非洲更加自由。正义与幸福——为了非洲人民，我们让 ISIS、基地组织和其他强盗的生活成为噩梦”。然后，他说瓦格纳正在招募人员，该组织“将完成既定任务”。视频还附有一个电话号码，希望加入该组织的人可以拨打。

自6月底的进军莫斯科事件后，瓦格纳和普里戈任的未来一直不明朗。未遂兵变后，克里姆林宫称，依照双方协议瓦格纳战士将前往白俄罗斯。他们参加了俄罗斯入侵乌克兰战争中最激烈的一些战。

自兵变以来，一些瓦格纳战士已转移到白俄罗斯，并开始在那里训练军队。普里戈任在7月底发表的评论中还说，瓦格纳准备进一步加强在非洲的存在。

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