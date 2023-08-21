泽连斯基访希腊 计划与巴尔干领导会晤

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希腊总理基里亚科斯-米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）办公室宣布，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）周一（8月21号）抵达雅典进行正式访问。

2023年8月21日，希腊总理基里亚科斯-米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）（左）在希腊雅典欢迎乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）。泽连斯基周一飞抵希腊，与该国领导人举行会谈，并出席巴尔干领导人与欧盟高级官员的非正式会议。

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法新社报道，泽连斯基上周末访问了瑞典、荷兰和丹麦，他将在这个自俄罗斯入侵以来一直坚定支持乌克兰的南欧国家继续他的欧洲之行。雅典向基辅提供了人道主义援助和武器，包括步兵战车、卡拉什尼科夫冲锋枪和弹药。

希腊政府首脑将于周一和周二会见巴尔干地区领导人，周一晚将举行非正式晚宴，欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔将出席。

米佐塔基斯的办公室新闻稿说，宣布与会的还有塞尔维亚、摩尔多瓦、黑山和罗马尼亚总统，科索沃、北马其顿、保加利亚和克罗地亚总理，以及波黑部长会议主席。

法新社称，这次会议标志着在塞萨洛尼基举行的首脑会议 20 周年纪念，塞萨洛尼基会议确认了西巴尔干国家的欧洲前景。

尽管基于共同的东正教信仰，雅典是莫斯科的传统盟友，但在米佐塔基斯的领导下，雅典明确谴责俄罗斯入侵乌克兰。

2022 年，希腊驱逐了十几名俄罗斯外交和领事使团成员，并欢迎了数千名乌克兰人及其家人。

去年 4 月，乌克兰国防部长奥莱克西-雷兹尼科夫前往雅典会见了当时的国防部长。他当时表示，战后基辅将请求雅典帮助清除亚速海的水雷，并发展该国的海军力量。

希腊则提出重建马里乌波尔的妇产医院，该医院在 2022 年遭到轰炸，目前被俄罗斯军队占领。几个世纪以来，乌克兰的马里乌波尔市和敖德萨市一直有大量希腊裔移民。

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