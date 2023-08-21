泽连斯基：将从荷兰和丹麦获得61架F-16，希腊参与培训乌飞行员

乌克兰/希腊/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）8月21日在雅典与希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）举行的联合新闻发布会上表示，希腊将参与培训乌克兰飞行员操作美制F-16战斗机。泽连斯基说，除培训外，乌方还非常感谢希腊承诺为乌克兰提供新的一揽子军援计划。

广告 继续浏览后续

泽连斯基在周一的视频讲话中介绍称，“我们即将结束对北欧国家的访问。瑞典、荷兰、丹麦。毫不夸张地说，这是乌克兰的一次历史性访问。我们与瑞典签署了重要协议。特别是防务协议。我们将在乌克兰生产CV90步兵战车。我们的战士对这些战车非常满意。克里斯特松（首相）先生、整个瑞典政府、全体瑞典人民……谢谢你们”。

就接下来的访问成果，泽连斯基说：“荷兰——一如既往地富有成效。这次尤其如此。我们可以为乌克兰得到42架F-16战斗机。我们会得到的。我感谢你，马克首相、你的整个团队和荷兰人民！丹麦——再加上19架F-16战斗机，我们还将扩大培训。谢谢你，丹麦！亲爱的梅特首相女士，整个政府团队…… 丹麦议会！非常感谢你们！”

泽连斯基提及，“另外，我要感谢美国支持我们的自由和我们的航空联盟”。他指出，“F-16是美国制造的飞机。非常重要的是，拜登总统、他的团队……特别是通过他的国家安全顾问沙利文、美国国会两党、数百万、数百万美国人的努力，支持我们为自由、为独立、为我们的人民而战……谢谢你，美国。”

泽连斯基承诺，“乌克兰将拥有F-16战斗机。我们不会停歇。我们将为我们的国家提供更多的力量”。丹麦和荷兰周日宣布将向乌克兰提供首批F-16战斗机，首批6架战机将于新年前后交付。丹麦将总共提供19架战斗机。荷兰尚未确认将捐赠多少架F-16。

此外，泽连斯基周一在雅典与希腊总理米佐塔基斯出席联合新闻发布会时表示，“今天，我们的航空联盟取得了一项重要成果——希腊将参与培训我们的F-16战斗机飞行员。感谢您的提议。我感谢您和您的团队愿意做更多的事情来帮助乌克兰捍卫我们的自由。我们感谢希腊将为乌克兰提供防务支持。我们的团队将制定相关细节。”

泽连斯基还表示，“希腊公司已准备好参与乌克兰粮食的运输”，由于敖德萨港的修复工作正在进行中，乌方对希腊公司寄予厚望。米佐塔基斯强调，希腊将帮助乌克兰重建，重点是敖德萨市。

泽连斯基指出，希腊已经加入了为乌克兰提供安全保障的七国集团（G7）国家行列，并签署了支持乌克兰融入欧洲-大西洋一体化的宣言。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅