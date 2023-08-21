澳大利亚宣布从美国订购200多枚战斧巡航导弹

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澳大利亚政府今天周一宣布，将从美国购买200多枚“战斧”巡航导弹，以对抗中国在该地区日益增长的军事实力。

配备远程战斧导弹的美国驱逐舰之一巴里号在地中海2019年11月28日

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澳洲国防部表示，这项耗资8.3亿美元的订单，将为澳大利亚武装部队带来“最强大、技术最先进”的武器。

法新社发自悉尼的这篇报道说，澳大利亚已开始进行重大军事改革，转向加强远程打击能力，以遏制中国等潜在的敌人。

澳洲国防部长理查德-马尔斯（Richard Marles）在一份声明中说：“我们正在对国防力量所需的能力进行投资，以便在当今复杂而不确定的世界遏制对手，保护澳大利亚人的安全”。

战斧导弹射程超过一千公里，将部署在澳大利亚海军霍巴特（Hobart）级驱逐舰上。

作为澳英美三国签署的"澳库斯"（AUKUS）军事条约的一部分，这些导弹还将被部署在澳大利亚购买的核潜艇上。

澳洲国防工业部长帕特-康罗伊（Pat Conroy）说："随着我们进入许多人所说的导弹时代，这些导弹将成为澳大利亚国防军完成保卫澳大利亚人使命的重要工具。

堪培拉在一月份表示，它还接受了美国提出的供应海马斯HIMARS火箭弹的提议，这种移动火炮系统现在尤其被乌克兰军队使用。

华盛顿最近宣布，将帮助澳大利亚建立自己的导弹制造业，以缩短因乌克兰战争而受影响的供应链拖延的时间。

康罗伊先生说："我们现在正在购买这些武器，以便迅速拥有这种能力。“但我们也在研究在国内制造导弹的方案，因为在澳大利亚建立主权国防制造能力非常重要”。

近年来，美国军方一直在澳大利亚南部偏远地区测试高超音速巡航导弹的试验品。

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