澳大利亚部署其最大军舰堪培拉号参与菲律宾演习

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法新社从堪培拉号重巡洋舰上报道，澳大利亚最大的军舰堪培拉号8月21日星期一与菲律宾和美国一起，在有争议的南海海域，进行了联合演习。面对日益增强的中国军事存在，上述国家寻求加强它们之间的防务联系。

在这张2015年11月3日的资料照片中，澳大利亚两栖攻击舰“堪培拉号”（左）和“阿德莱德号”停泊在悉尼花园岛海军基地。

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中国正在部署数百艘海警船、海军船舰和其他船舶在有争议的南海海域的珊瑚礁巡逻，并把海上礁石军事化。尽管国际裁定认为中国的主张没有法律依据，但中国声称对这些海域的几乎全部都拥有主权。

堪培拉号重巡洋舰是参加此次菲律宾海浪演习的几艘舰艇之一，这一演习是第一次在澳大利亚年度印太奋进演习的框架下举行。

另外，将有2000多名澳大利亚和菲律宾士兵参加14日到31日之间进行的空中、海上和陆地演习。大约150名美国海军陆战队队员也参与演习。

周一进行的菲律宾巴拉望岛南部空中模拟袭击是在距离南沙群岛200公里处进行的。长期以来，马尼拉和北京因南沙群岛而局势紧张。

澳大利亚驻马尼拉大使刘海京(Hae Kyong Yu)在塔鲁皮陶角机场发表声明说：“像菲律宾一样，澳大利亚希望区域和平、稳定和繁荣，并尊重主权，受到以规则为基础的秩序的指引。”

美国、日本和澳大利亚本周也将在菲律宾外海举行联合海军事演习。

在这些演习进行之前，8月5日，菲律宾在南沙群岛仁爱礁为“坐滩”的菲方“马德雷山脉”号登陆舰补给时受到了中国海警船发射水炮阻挠，引发外交冲突，并在国际上引发愤慨。

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