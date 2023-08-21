英外相拟8月底访华 澳洲邀中国外长赴澳举行会谈

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据路透社援引消息人士报导，英国外交发展大臣克莱弗利（James Cleverly）将于本月底访问中国，这次期待已久的访问旨在稳定已经跌至几十年来最低点的英中关系。此外，澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）表示，正在就邀请中国外交部长王毅赴澳参加高级别政府会谈进行谈判。

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英国外交部表示将“以通常的方式”宣布克莱弗利的出访计划。中国外交部没有立即回应路透社的置评请求。克莱弗利原定于7月底访华，但由于中方出人意料地宣布由前外长、资深外交官王毅接替秦刚外长职位，因此此行未能成行。秦刚在未公开露面1个多月后于7月25日被撤换，北京方面未向外界透露相关细节。

其中1位消息人士称，克莱弗利将于8月29日抵达北京。另外2名消息人士称，此行预计将在本月底左右成行，但未说明具体日期。消息人士称，此行预计只持续几天，而且“比原计划有所缩减”。由于此事的敏感性，3名消息人士都要求匿名。

克莱弗利将成为新冠疫情爆发以来访华的最高级别英国官员，此前英中关系因中国政府镇压香港和对新疆维吾尔族穆斯林少数民族等问题而恶化。英国政府对中方采取了相对鹰派的态度，英国首相苏纳克（Rishi Sunak）5月宣布，北京对全球安全与繁荣构成了“我们这个时代最大的挑战”。

苏纳克还面临着来自其执政的英国保守党内一些议员的越来越大的压力，这些议员正试图强化伦敦的对华政策。英国也有大量的香港和维吾尔侨民，他们中的活动人士对中方涉嫌侵犯人权的行为批评不讳。今年早些时候，中国政府解除了疫情限制，随后欧洲和美国的许多高级官员访问了中国。近几个月来，英国政府有多位高级官员访华 ，但相比之下，这些访问相对低调。

此外，澳洲外长黄英贤周日在接受澳大利亚广播公司（ABC）节目采访时表示，澳方正在接洽中方外长王毅赴澳举行政府间会谈的事宜。她说，“我在北京时与当时的外长王毅讨论的事情之一，就是重启与中国的外交和战略对话。显然，我们希望下一次对话将在澳大利亚举行。因此，我知道官员们正在讨论中国部长何时方便出席对话。”

黄英贤说，“但正如我所描述的那样，接触确实很重要，而且我认为我们已经明确表示，我们将在可能的情况下与中国合作，我们在必要时会有不同意见，而且我们将为了我们的国家利益而接触，因为即使当你不同意时，接触也是很重要的。这是驾驭合作与分歧的核心。”

就王毅是否即将访问澳大利亚的提问，黄英贤说，“官员们正在研究何时可以这样做。我们预计，对话将在适当的时候在澳洲进行”。此外，她在采访中重申，“澳大利亚政府对杨恒均博士和成蕾女士深表关切。我们继续主张让他们与家人团聚，我们继续提倡他们的利益，我们在与中国政府的每一次高层互动中都表达并提出了我们的关切。我们将继续这样做”。

黄英贤说，“我们将继续为他们争取。我想说的是，我在私下和公开场合都说过，我认为澳大利亚人确实关注成蕾女士，澳大利亚人确实希望看到一位母亲与她的孩子团聚，就像他们希望看到杨博士获释一样。”

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