菲驻美大使：美国已准备在南海进行多边联合巡航，待菲方决定

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菲律宾驻美大使罗慕尔德兹（Jose Manuel Romualdez）8月21日在受访时表示，美国已准备好与菲律宾及其他志同道合的国家，如澳大利亚和日本在南中国海开展并实施拟议中的联合巡航。

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在接受CNN菲律宾频道采访时，罗慕尔德兹介绍了菲律宾、美国、日本和澳大利亚之间拟议的联合巡航的最新情况。罗慕尔德兹说，菲律宾国防部长特奥多罗(Gilberto Teodoro Jr.)目前正在研究联合巡航的提议，以便向小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）总统提出必要的建议。

罗慕尔德兹说，“一旦我们就协议的职权范围达成一致，美国准备执行该协议。这是一项多边努力，日本、澳大利亚甚至其他希望加入的国家都将参与其中”。他补充说，“现在由我们的国防部负责，我想特奥多罗部长正在研究如何进行，并将就如何实施向总统提出建议。”

罗慕尔德兹解释说，他并不了解拟议联合巡航的职权范围。他认为，南海多边巡航将维护该地区的和平与稳定。罗慕尔德兹说，“是的，绝对是（参与）国家越多越好，这就是我们谈论的航行自由。我们希望南中国海不受任何国家的支配，从而阻止贸易自由流动。”

罗慕尔德兹对美日韩三国领导人周末在戴维营举行的历史性三边峰会上发表的支持声明表示欢迎。美国总统拜登（Joe Biden）在与韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄举行的联合新闻发布会上说：“我们将共同支持国际法、航行自由以及和平解决南海争端”。

三国领导人在联合声明中表示，“我们强烈反对任何改变印太海域现状的单方面企图。特别是，我们坚决反对将填海地物军事化、危险地使用海岸警卫队和海上民兵船只以及胁迫性活动”。美日韩领导人提及，“我们重申对国际法的坚定承诺，包括《联合国海洋法公约》中体现的航行和飞越自由。2016年7月的南海仲裁案裁决为和平解决仲裁各方之间的海上冲突奠定了法律基础”。

罗慕尔德兹说，“这表明国际社会是多么认真地支持我们，这也是因为我们有决心，正如总统所说，我们不会放弃一寸土地，我们一定会尽我们所能做到这一点”。

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