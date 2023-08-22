乌克兰驻法大使：无法接受萨科齐的涉乌言论

乌克兰/法国/俄罗斯

乌克兰驻法大使奥梅利琴科（Vadym Omelchenko）在周二登报的一篇采访中谴责了法国前总统萨科齐（Nicolas Sarkozy）日前就俄罗斯入侵乌克兰战争所发表的争议言论，同时提到了后者与莫斯科之间的“联系”。

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在萨科齐的新书中，这位法国前总统提出了一系列他认为可以结束俄乌战争的途径。他特别建议乌克兰成为一个“中立”国家，既不加入欧盟，也不加入北约，并通过公投来决定克里米亚的未来等。这些话连日来在法国舆论和政界激起批评，并让奥梅利琴科非常不满，他在接受法国《西部报》采访时谴责说，“这些言论是不可接受的”。

记者在采访中问道，“萨科齐在其新书中认为，乌克兰应成为俄罗斯与欧洲之间的桥梁。他建议乌克兰成为一个中立国。您对此有何看法？” 奥梅利琴科回答说，“要我对法兰西共和国前总统的话发表评论并不容易。我尊重他的地位。我读过他的书，这使我对他的思想有了更好的了解。然而，我不得不说，这些言论的形式和内容都是不可接受的。”

奥梅利琴科补充说，“如果乌克兰总检察长对这些言论感兴趣，看看是否有任何构成犯罪的因素（根据乌克兰法律），我也不会感到惊讶。我注意到这一立场引起了法国社会和专家的强烈反应。萨科齐与俄罗斯的关系也被提及。此外，这位法国前总统的行动导致格鲁吉亚丧失了30% 的领土。更重要的是，暗示国际公认的边界可能会发生变化或会产生连锁反应，而且不仅仅是在乌克兰。值得注意的是，欧洲其他地方也有类似萨科齐的言论。”

奥梅利琴科认为，这是一次同步传播行动。他指出，“我们可以看到，这些意见与欧洲其他地方的类似意见不谋而合”。奥梅利琴科说，“我可以看出，萨科齐并没有放弃在法国政治舞台上发挥积极作用。但也许后者正在抛弃他”。

就记者提问乌克兰是否是欧亚之间的桥梁，奥梅利琴科表示，“俄罗斯应该扪心自问。我们可以看到，它在欧洲和亚洲之间犹豫不决。乌克兰的情况并非如此。我们的整个历史、地理和文化使乌克兰本身就是一个欧洲国家。现如今，我们在军事上也是欧洲的一部分。我们的使命是成为欧洲安全架构不可分割的一部分。”

据法国BMF电视台报导，自2021年起，萨科齐因其与俄罗斯有关的活动而受到法国国家金融检察官办公室的初步调查，被指涉嫌“兜售影响力”和“犯罪或违法行为洗钱”。他据报在2019年与一家俄罗斯保险公司签署了一份价值300万欧元的游说合同。此外，萨科齐曾于2018年受邀在莫斯科发表演讲，并在讲话中称赞普京。他的演讲活动被指获得了30万欧元的报酬。

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