习近平与莫迪会谈否？印度外交部尚未表态

中印关系

金砖国家峰会今天（8月22日）将在南非约翰内斯堡拉开帷幕，印度总理莫迪今天上午搭机前往当地，出席金砖国家峰会，他是否与昨天抵达南非的中国国家主席习近平借此场合举行双边会谈，印度外交部目前尚未松口。

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法新社报道指出，习近平已于南非当地时间周一21日晚抵达约翰内斯堡，目前中国面临国内经济放缓和国际外交遇阻的困顿局势，今年到目前为止，习近平仅第二次出国，与新冠疫情前穿梭国际舞台的形象形成了鲜明对比。

出发前，印度总理莫迪在社交媒体 X（原推特）发文称：“我将前往南非参加约翰内斯堡的金砖峰会。我还将参加金砖国家‘非洲外展项目’和‘金砖+’活动。峰会将为讨论全球南方问题和其他发展领域的问题提供平台。”

金砖峰会旨在讨论开发中国家的发展事宜，但在中印关系自2020年6月起因边界冲突而陷入紧绷情况下，莫迪与习近平是否举行双边会谈，令国际社会更加关注。

据中央社报道称，针对媒体有关询问，印度外交部次长卡瓦特拉（Vinay Kwatra）昨天在新德里举行的记者会上响应，莫迪与其他国家领袖的双边会谈仍在持续洽排中，一旦确认将向外界宣布。

虽然自边界冲突发生以来，莫迪与习近平也曾在其他国际场合碰过面，比如去年9月在乌兹别克举行的上海合作组织（SCO）峰会，以及去年11月在印度尼西亚举行的G20峰会，但未曾举行双边会谈。

观察人士认为，印中两国可能都有意愿与对方举行领导人层级的双边会议，但目前卡在由哪一方提出正式邀请，因为双方都不想在国人面前向对方示弱。

中央社报道提到，当前印度战略圈人士把莫迪与习近平在金砖峰会上的互动气氛，视为印中关系未来发展指标。

此外对于金砖国家扩张议题，卡瓦特拉在昨天记者会上重申，印度对此持“正面”与“开放”的态度；至于去美元化或共同货币议题，卡瓦特拉则说，目前会员国仍聚焦于如何增加以本国货币结算的贸易。

结束南非行程之后，莫迪将前往希腊访问。按照印度外交部的说法，这是过去40年来首度有印度总理访问希腊。

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