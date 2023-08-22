华日：中俄贸易蓬勃发展助推俄罗斯的战争努力

中国/俄罗斯/乌克兰

俄罗斯在乌克兰开始挖筑堑壕之际，急增中国挖掘机等土方设备进口，中国公司被指“帮助俄罗斯修建防御工事”。最新数据显示，今年前七个月，中国向俄罗斯的出口飙升了73%。

广告 继续浏览后续

华尔街日报8月21日刊文指出，中国已成为受制裁影响的俄罗斯经济所需许多商品和零部件的主要来源，同时也为莫斯科提供了石油和天然气的买家。两国努力团结起来反对其领导人所说的西方遏制他们的努力的核心，就是不断发展的经济关系。

该报说，上周公布的贸易数据显示，今年前七个月，中国与俄罗斯的贸易总额比去年同期增长了36%，达到1340亿美元，莫斯科在中国最大贸易伙伴中仅次于澳大利亚和中国台湾。周日公布的细分数据显示，能源、汽车和电子设备贸易的增长推动了两国经济关系的深化。

今年前七个月，中国对俄罗斯的出口飙升了 73%，而中国的整体出口却下降了 5%，这凸显了在全球加息和地缘政治紧张局势下，俄罗斯已成为中国商品为数不多的仍在增长的市场之一。

据专门研究中国和俄罗斯经济的芬兰银行新兴经济体研究所（BFIEE）估计，中国目前占俄罗斯进口的45%-50%，而在俄罗斯入侵乌克兰之前仅占四分之一。

这种关系也让中国受益，尤其是在中国经济面临西方对其许多商品需求下降等一系列挑战的情况下。今年，俄罗斯帮助中国成为世界上最大的汽车出口国。不过，俄罗斯在中国的全球贸易总额中仍然只占很小的一部分，尽管还在不断增长。

该报继续说，与俄罗斯的贸易激增是因为制裁截断了俄罗斯获得大量西方制造商品的机会。中国公司开始向俄罗斯推出了自己的产品，包括汽车、电子产品、食品、烟草、金属、智能手机和其他消费品。

华尔街日报指出，中俄两国之间日益增长的贸易似乎与俄罗斯入侵乌克兰直接相关。

美国国务卿安东尼-布林肯（Antony Blinken）在 6 月访问北京期间表示，他在中国的对等官员告诉他，中国不会向俄罗斯提供武器，并确认美国没有看到中国向俄罗斯提供武器的证据。但布林肯对中国提供其他有助于俄罗斯入侵的物资表示了担忧，包括军民两用技术。

据《华日》报道，中国公司向俄罗斯提供了计算机芯片、战斗机零部件以及导航和干扰技术。美国国家情报总监办公室上个月发表的一份报告称，中国正在帮助俄罗斯逃避制裁，获取军事应用技术，同时成为 "俄罗斯入侵乌克兰以来更加重要的经济伙伴"。

中国挖掘机

该报道说，一年前，随着弗拉基米尔-普京总统越来越清楚地意识到自己无法像某些人预测的那样迅速取得胜利，俄罗斯对中国土方设备的进口开始急剧增加。2023 年头七个月，中国向俄罗斯出售的前端铲式装载机和挖掘机数量分别是去年同期的近两倍和三倍多。

大西洋理事会高级研究员约瑟夫-韦伯斯特（Joseph Webster）分析了此类出口的激增说："这些机器通常用于建筑业，而数量的急剧增加表明，俄罗斯利用其中的一些机器建造防御工事，以抵御乌克兰的反击。

韦伯斯特还出版了《中俄报告》通讯，他指出，官方数据显示，去年 8 月和 9 月，中国向俄罗斯出口的挖掘机显著增加。这绝非巧合。"那是俄罗斯军队真正开始挖筑堑壕、开始撤退的时候。韦伯斯特说，中国公司帮助俄罗斯在乌克兰修建了防御工事。

据俄罗斯萨哈林州州长瓦列里-利马连科（Valery Limarenko）在其官方电报群Telegram 账户上发布的一段视频显示，在今年6月俄罗斯国庆日当天，他向乌克兰东部顿巴斯地区的部队交付了中国制造的新型挖掘机。该账户称，这些挖掘机由中国建筑设备制造商龙工（Lonking）制造，用于"作战土方工程"。龙工（Lonking）没有回复华日的置评请求。

中国从俄罗斯的进口也在增长，尽管增长幅度低于中国对其邻国和地缘政治伙伴的出口。与2022年同期相比，今年前七个月中国从俄罗斯的进口增长了17%，达到711亿美元。这约占中国今年进口总额的 4.8%，与俄罗斯入侵乌克兰前夕的 3% 相比仅略有增长。

中国从俄罗斯的进口也有所增加，但增幅低于中国对俄出口。与 2022 年同期相比，今年前七个月中国从俄罗斯的进口增长了 17%，达到 711 亿美元，约占中国今年进口总额的 4.8%，比俄罗斯入侵乌克兰前夕的 3% 略有增加。

华尔街日报说，中国加大了对俄罗斯大宗商品的进口，为遭受重创的俄罗斯经济提供了源源不断的外汇收入。2023 年前七个月，中国进口的俄罗斯无烟煤同比增长了55%，达到 20 亿美元。中国海关数据显示，由于原油价格下滑，以美元计价的原油进口额下降至 320 亿美元左右，但以数量计价的原油进口额则同比增长。

对中国来说，俄罗斯为其出口提供了一个现成的市场，因为其他地方对中国商品的需求正在下降。俄罗斯对中国制造汽车的需求帮助中国超越日本，成为世界第一大汽车出口国。

伦敦万神殿宏观经济学（Pantheon Macroeconomics）公司首席中国经济学家邓肯·瑞格利（Duncan Wrigley）说："我敢肯定，如果没有对俄罗斯汽车出口的大幅增长，中国就不会成为世界最大的汽车出口国。

自去年年初欧洲汽车（对俄）出口全面停止以来，中国对俄罗斯的汽车出口激增。据数据提供商CEIC编制的海关数据，今年前六个月，中国向俄罗斯出口了超过34.1万辆汽车，几乎是2022年上半年出口量的六倍。同期，中国出口到俄罗斯的汽车占中国汽车出口总量的11.4%，比2022年上半年的3.7%大幅增加。

随着西方汽车制造商从俄罗斯市场撤退，中国制造的轿车和越野车成了畅销品。今年，俄罗斯成为中国汽车的最大进口国。据总部位于莫斯科的汽车行业分析机构Autostat称，截至6月，俄罗斯排名前10位的汽车品牌中有6个是中国品牌，而在三年前一个中国品牌都没有。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅