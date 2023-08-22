印尼向美国购买24架F-15战机

印尼/美国/战机

印尼防长苏比安托（Prabowo Subianto）今天周二宣布，印尼已和美国波音公司签署了一项协议，该公司将向印尼交付 24 架 F-15 战斗机，作为印尼军机更新的一部分。

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法新社说，印尼防长在社交网站照片墙（Instagram ）上宣布签署了“购买 24 架 F-15EX 战机的谅解备忘录”。

波音公司也在一份声明中宣布了同样的消息，并称，这笔交易将"赋予印尼空中优势的能力"。双方均未透露这笔交易的价值，该交易还需获得美国政府的正式批准。

去年 11 月，美国防长奥斯汀亲自前往雅加达谈判该协议。当时，奥斯汀强调，最终达成该协议，将加强印尼与美国武装部队的合作，并将成为印尼 F-16 战斗机队的有益补充。

据法新社介绍，F-15EX战机是波音公司子公司麦道研制的F-15战机的最新型号，全世界只有六七个国家使用这种战斗机。

雅加达的军事舰队目前由美国F-16 战斗机和老旧的俄罗斯苏霍伊战斗机组成。

去年，在中-美关系高度紧张的背景下，至少有4000 名美国和印尼军人参加了为期两周的太平洋联合演习。

华盛顿对中国在该地区不断增加的存在以及北京在台湾周边定期举行的军事演习表示担忧。

印尼已成为东南亚主要经济体的，去年向法国订购了 42 架阵风战斗机，作为其军机现代化的一部分，价格略高于 80 亿美元。

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