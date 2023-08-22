德国外长警告不要依赖北京 赞澳洲抵抗中国经济胁迫

德国/澳洲

德国外长贝尔博克在澳洲外交政策智库罗伊研究所（Lowy Institute）一次虚拟演讲中警告不要信任北京，并说，澳大利亚人了解中国的经济胁迫。

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据澳大利亚金融评论报8月22日报道，德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）周二警告要防范中国的经济胁迫，并称，中国需要明白它无法通过经济"胁迫"得逞。她还说，“西方国家已从澳大利亚反抗中国政府的经济胁迫经历中吸取了教训”。

另据悉尼先驱晨报8月22日报道，德国外长贝尔博克周二晚上在澳洲洛伊研究所（Lowy Institute）智库的虚拟会议上赞扬澳大利亚是抵制中国经济胁迫的榜样。她说，中国这个正在崛起的超级大国是一个系统性对手，难以预测且神秘莫测，令其他国家无法信任。

德国外长在这次演讲中多次点名批评中国，并警告中国国家主席习近平不要入侵台湾，她强硬地表示，北京的崛起正在挑战"我们在这个世界上共同生活的基本要素"。

致敬澳洲

贝尔博克表示，澳大利亚和德国等民主国家需要通过寻求其他出口市场来"降低"其经济风险，并共同努力防止发展中国家"转向中国"。

她说："在澳大利亚，当中国对你们的葡萄酒、肉类和煤炭等主要出口产品实施限制以施加政治压力时，你们痛苦地体验到了中国是如何不惜使用经济胁迫手段。

但"你没有向压力低头，实际上是一个榜样。我想对你们表现出的勇气和韧性以及分寸感表示崇高的敬意"。

悉你先驱晨报说，上周，德国绿党籍外长贝尔博克正准备前往澳大利亚进行她作为外交部长的首次访问，但由于她乘坐的政府专机多次出现机械故障，她的行程被取消了。

这位德国外长今天周二在虚拟连线讲话中说，中国已经发生了显著变化，现在必须从地缘政治的角度来看待"所有经济互动"。她称，中国并不总是像稳定的经济关系所需的那样可预测、透明和可靠。“澳大利亚人知道这意味着什么”。

贝尔博克还说，澳大利亚关于将达尔文港租给一家中国公司的争论以及禁止中国公司华为在澳大利亚的5G网络中使用，都对德国的政策产生了影响。

这个报道介绍说，贝尔博克对中国采取强硬立场，包括在人权问题上，她在今年 4 月访问北京时曾公开质疑中国政府为何没有呼吁俄罗斯结束对乌克兰的战争。她的这些评论引起中国对等官员（秦刚）的回应："中国最不需要的是来自西方的讲师"。

贝尔博克今天提到洛伊研究所（Lowy Institute）的一项调查说，52% 的澳大利亚人认为中国更多地是对其安全的威胁，而不是经济合作伙伴，而五年前这一比例仅为12%。

她表示：作为（中国的）近邻，你们比我们更早意识到，中国已经改变，因此我们的对华政策也需要改变。我们现在也在政府的中国战略中提出同样的问题。对我们来说，“中国不仅是合作伙伴，而且越来越多地成为竞争对手和系统性对手”。

台湾 乌克兰

贝尔博克解释说，虽然中国在贸易、投资和应对气候变化方面是我们的合作伙伴，但“在我们如何共同生活在这个世界上的根本问题上：我们的国际秩序原则和尊重人权方面，中国正日益成为我们的竞争对手”。

她就台湾问题警告说：世界上有一半的集装箱船通过台湾海峡运送重要物资， "任何单方面改变台湾海峡现状的行为都是不可接受的，如果这种改变包括胁迫或军事手段，那就更不可接受了"。

德国外长贝尔博克强调，德国不想推动冷战式的"集团对抗"，同时德国认为，民主国家需要更好地应对中国在发展中国家的经济外交。

她称：我们看到许多国家都在向中国倾斜，对此我们必须诚实。这通常是由于缺乏替代方案。我们希望改变这种状况。

这位德国外长说，乌克兰战争给德国上了惨痛的一课，让德国认识到自己是如何变得过度依赖从俄罗斯进口的能源。

她说："我们不想重蹈覆辙"。“德国现已成为仅次于美国的第二大军事援助捐助乌克兰的国家，这是对二战后德国不向冲突地区运送武器政策的惊人逆转”。

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