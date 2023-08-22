拜登9月将出席印度G20峰会，派哈里斯参加东盟系列会议

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美国白宫8月22日宣布，拜登（Joe Biden）总统将于9月7日至10日访问印度，出席二十国集团（G20）新德里峰会，而副总统哈里斯（Kamala Harris）将于9月4日至7日前往印尼首都雅加达出席东盟-美国峰会等会议。

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白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）通过声明介绍称，“拜登总统和二十国集团伙伴将讨论一系列共同努力应对的全球性问题，包括清洁能源转型和应对气候变化、减轻普京在乌克兰发动的战争对经济和社会的影响，以及提高包括世界银行在内的多边开发银行的能力，以更好地消除贫困，包括应对全球挑战。”

卡琳·让-皮埃尔指出，“在新德里期间，拜登总统还将赞扬莫迪总理对二十国集团的领导，并重申美国对二十国集团作为首要经济合作论坛的承诺，包括在2026年主办该论坛（峰会）”。印度今年是二十国集团轮值主席国。11月，美国将在加州旧金山主办亚太经合组织领导人会议。

卡琳·让-皮埃尔续指，“9月4日至7日，哈里斯副总统将前往印尼雅加达出席美国-东盟峰会和东亚峰会，并与来自印太地区的领导人进行接触。（哈里斯）副总统和东盟领导人将回顾拜登-哈里斯政府领导下美国-东盟关系前所未有的扩展，副总统将重申美国对东南亚和东盟中心地位的持久承诺。”

据白宫介绍，哈里斯在雅加达参加会议期间“将推进促进我们共同繁荣和安全的倡议，包括推进我们在气候危机、海事安全、基础设施、经济增长、维护和加强本地区国际规则和规范的努力以及其他地区和全球挑战方面的工作”。

白宫宣布这一消息时，由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的金砖国家正在约翰内斯堡举行峰会。该集团成立于2009年，旨在为其成员提供一个平台，以挑战由美国及其西方盟国主导的世界秩序。

路透社此前报导指，拜登不太可能出席在雅加达举行的东盟会议，并援引多位外交官的话说，如果他不出席将令人非常失望。当被问及有关拜登缺席东盟会议引发人们就美国对面临中国影响力不断扩大的东南亚地区承诺的质疑时，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）周二回答说，拜登政府自2021年以来就已经宣布与亚太地区接触。

沙利文说，“我会把我们在印太地区的成就和接触记录与任何一位美国总统（以及）世界上任何其他国家进行比较”。他提到了由拜登亲自主持或参加的一系列区域会议，包括上周末在戴维营举行的美日韩首次三边峰会。

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