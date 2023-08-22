澳外长：望成蕾和杨恒均能与家人团聚

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澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）8月22日在接受媒体采访时表示，澳方在与中方的高层接触中明确表示，希望看到在华被关押的澳籍记者成蕾和作家杨恒均能与家人团聚。此前，黄英贤周日在接受电视节目采访时介绍称，澳方正在接洽中国外长王毅赴澳举行政府间会谈的事宜。

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黄英贤周日在接受澳大利亚广播公司（ABC）节目采访时表示，“澳大利亚政府对杨恒均博士和成蕾女士深表关切。我们继续主张让他们与家人团聚，我们继续提倡他们的利益，我们在与中国政府的每一次高层互动中都表达并提出了我们的关切。我们将继续这样做。”

黄英贤补充说，“我们将继续为他们争取。我想说的是，我在私下和公开场合都说过，我认为澳大利亚人确实关注成蕾女士，澳大利亚人确实希望看到一位母亲与她的孩子团聚，就像他们希望看到杨博士获释一样”。

黄英贤周二在越南访问时再次接受ABC采访时被记者问及，“几周前，被监禁的澳大利亚人成蕾在本节目中向澳大利亚人民发表了声明。我想很多澳洲人在听到她的一些监禁条件时都感到震惊，其中包括阳光照射非常有限。我想她描述过她的被褥一年只能晒一次。您是否能对中国施加任何影响，以改善她的处境？”

黄英贤回答说，“我努力尽我所能地促进成蕾女士和杨博士的利益。在与中国和中国同行的接触中，我们已在所有高层明确表示，这些都是重要的事情，我们希望看到他们与家人团聚。”

黄英贤补充说，“我认为所有澳大利亚人都被你们节目播出的内容以及成蕾女士所说或所写的内容深深打动，所有澳大利亚人都一致希望一位母亲能与家人团聚”。

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