美国制裁对西藏儿童实施“强迫同化”的中国官员

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法新社从华盛顿报道，美国周二就一些对西藏儿童实施“强制同化”政策的中国官员采取制裁措施。根据联合国专家，有一百多万名西藏儿童被迫与家人分开。

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美国国务卿布林肯周二宣布，美国将不再向那些负责强行让藏族儿童与家人分开并被送入寄宿学校这一制度的中国官员发放签证。

尽管中美两国高级代表最近恢复了对话，但这一决定是美国针对中国采取的一系列措施的一部分。

布林肯在一份声明中表示，北京的政策“旨在在年轻一代藏人中，消除西藏自身的语言传统、文化传统和宗教传统”。

布林肯还补充说：“我们敦促中国当局停止强行将藏族儿童送入国家领导的寄宿学校，并结束在西藏和中国其他地区的强制同化政策。”

自2021年以来，美国指责中国对新疆维吾尔人进行“种族灭绝”。美国当局以及一些见证者和人权组织声称，这个少数民族里的许多成员遭受强迫劳动并被关押在营地里。

美国国务院发言人表示，周二实施的签证禁令将适用于参与中国西藏政策的前任和现任官员，但没有透露更多的细节。

布林肯在声明中引用了联合国特别报告员的工作。联合国特别报告员二月份得出的结论是，大约一百万名藏族儿童被与家人分开，并被强行送入寄宿学校。

联合国的专家们表示，这一做法似乎是为了强行让藏族年轻人融入汉族文化。在寄宿学校，他们被迫接受普通话教学，不再学习西藏的语言、历史和文化。

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