美国商务部长雷蒙多将于8月底访华

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美联社说，考虑到与美国贸易的重要性，以及在截至6月的三个月中，中国经济增长率下滑至 0.8%，中国似乎愿意搁置政治分歧，以便就经济问题进行接触。

美国商务部长吉娜-雷蒙多（Gina Raimondo）在白宫东厅举行的有关高速互联网基础设施活动中发表讲话2023年6月26日华盛顿

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中国商务部今天周二宣布，美国商务部长吉娜-雷蒙多（Gina Raimondo）将于8月27日至30日访华。该部表示，此次访问是应王文涛部长的邀请安排的，但没有透露更多细节。

美国商务部周二在其网站上发布的新闻稿中说，雷蒙多8月27日至30日访问北京和上海的目的是"就美中商业关系相关问题、美国企业面临的挑战以及潜在合作领域进行建设性讨论"。

美联社说，雷蒙多女士此次访问，是在其领导的部门对外商投资实施管制之后进行的，这些管制措施对许多中国公司造成了沉重打击。

雷蒙多上一次与中国商务部长王文涛会面是在今年的5月，双方在华盛顿讨论了贸易问题。此后，美中贸易紧张局势愈演愈烈。

美国总统乔-拜登于8月9日签署了一项行政命令，对美国在中国的高科技投资进行限制和监管，这反映出世界上最大的两个经济体之间的竞争正在加剧。

拜登这个命令涉及先进的计算机芯片、微电子、量子信息技术和人工智能。

美国政府高级官员表示，这一努力范围狭窄，更多涉及国家安全而非经济利益。它旨在削弱中国利用美国投资提升其军事能力，同时保持对两国经济至关重要的更广泛的贸易水平。

中国表示正在对拜登的命令进行评估，并将 "根据评估结果采取必要的应对措施"。

美联社说，美国和中国正日益陷入地缘政治竞争。双方在俄罗斯入侵乌克兰、人权、中国在南中国海的主权要求以及威胁攻击自治岛屿民主国家台湾等问题上存在分歧。

然而，考虑到与美国贸易的重要性，以及在截至6月的三个月中，中国经济增长率下滑至 0.8%，中国似乎愿意搁置政治分歧，以便就经济问题进行接触。

乔-拜登的官员们坚称，他们对与中国经济"脱钩"毫无兴趣。然而，美国政府也限制了向中国出口先进的计算机芯片，并维持了前总统唐纳德-特朗普实施的扩大关税政策。

与此同时，中国对外国公司进行打压，导致全球公司对中国丧失信心，将投资计划转移到其他国家。

中国领导人习近平等人呼吁经济更加自力更生，这让投资者对他们在这个由国家主导的经济体中的未来感到不安。

在雷蒙多之前，已有美国国务卿布林肯在六月，气候特使克里（John Kerry）和财长耶伦（Janet Yellen）在7月出访了中国。

法新社说，尽管世界上两个主要大国之间的贸易关系紧张，但耶伦女士仍主张中美之间进行"良性竞争"。

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